Elektrik Kesintilerine Anında Müdahale Ediyorlar

Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde ekipler, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerine yönelik çalışma yürütüyor. Dicle Elektrik Dağıtım
AŞ (DEDAŞ) ekipleri, bölgede ağır kış koşullarına rağmen kesintilerin vatandaşı mağdur etmemesi için çalışmalarını özveriyle sürdürüyor.
Hizmet bölgesindeki Siverek ilçesi kırsalında tipiyle birlikte etkili olan kar yağışı nedeniyle devrilen elektrik direklerini ve kopan iletim hatlarını onarmak için bölgeye giden ekiplerin onarıma çalışmalarına mahalle sakinleri de destek veriyor.
İlçeye bağlı Karacadağ
bölgesinde yer alan Dedeli
, Mehmetbey, Hurmapınar, Keçipınar Mezra, Otlu, İleri, Kavaklıdere
ve Çıkrık mahallelerinde olumsuz hava koşullarından dolayı devrilen 51 elektrik direğiyle 1 trafo direğine ekiplerce müdahale edildi.
Çalışmalarını kısa sürede tamamlayan DEDAŞ ekipleri, bölgenin tamamına yeniden enerji verilmesini sağladı.
Vatandaşların karanlıkta kalmamaları ve sıkıntı yaşamamaları için yürütülen zorlu çalışmalar, bölge halkının da takdirini topladı.