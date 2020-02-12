Elektrik kesintilerine hızlı çözüm üreten sistem - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Elektrik kesintilerine hızlı çözüm üreten sistem - Son Dakika Ekonomi

Elektrik kesintilerine hızlı çözüm üreten sistem

6 saat önce

Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, SCADA sistemi ile elektrik kesintilerine uzaktan anında müdahale edebiliyor.

Elektrik kesintilerine hızlı çözüm üreten sistem, System.String[]

Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, SCADA sistemi ile elektrik kesintilerine uzaktan anında müdahale edebiliyor. Bu sayede elektrik kesintileri 5-10 saniye içerisinde giderilirken, kesinti süreleri azalarak müşteri memnuniyetinin artması sağlanıyor.


Bursa başta olmak üzere Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da toplamda 4 şehirde 5 milyonun üzerinde kişiye hizmet veren UEDAŞ, müşteri memnuniyetine yönelik yatırımlarını artırarak devam ediyor. Elektrik kesinti sürelerini en aza indirme amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında geliştirilen SCADA sistemi, elektrik kesintilerine uzaktan anında müdahale edilip, arızaların kontrol edilmesini sağlıyor. UEDAŞ aboneleri, sistem sayesinde kesinti sürelerinin kısa sürede çözülmesi sayesinde mağduriyet yaşamıyor. SCADA sistemine yapılan yatırımlar sayesinde oluşan arızaların yüzde 37'sinin uzaktan çözüldüğünü belirten UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı,"2018 yılına göre, 2019 yılı sonu toplam kesinti adedi yüzde 24, toplam kesinti süresi ise yüzde 41 azaldı. Şebekede oluşan arıza adedi yüzde 24 azalarak, her üç arızadan biri çözüme ulaşmış oldu. Bununla birlikte UEDAŞ'ın çağrı merkezi 186'ya gelen çağrı sayısı da yüzde 16 azaldı" dedi.


SCADA'ya 40 milyon liralık yatırım


UEDAŞ Entegre Bilişim Sistemleri Projesi kapsamında 2016 itibariyle SCADA projesinin birinci fazı ile Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da kritik noktalarda yer alan 290 dağıtım merkezi devreye alındı. SCADA Yaygınlaştırma Projesi kapsamında 2019 itibariyle gelinen noktada devreye alınmış olan istasyon sayısı 413'e ulaştı.


Danacı, "OG (orta gerilim) dağıtım merkezleri dikkate alındığında, şebekenin yüzde 48'i SCADA'ya alındı ve dağıtılan enerjinin tamamı uzaktan kontrol edilebilir hale geldi. Bu yatırımımızla hizmet bölgesi iller kapsamında SCADA sisteminden sorumlu bir yönetici, iki mühendis, beş operatör ve on b eş teknik saha personeli olmak üzere toplamda yirmi üçpersonel istihdam ettik. Tüm ölçüm, izleme ve kumanda faaliyetlerini 24 saat kesintisiz izlemeye ve arızalara uzaktan müdahaleye imkan sağlayan ve 40 milyon TL yatırım yapılması planlanan sistemde 500 istasyon sayısına ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - BURSA

Limak Holding, Yalova, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Her şey evine ekmek götürmek için! Acilde bile simit tezgahını elinden bırakmadı
Ölü bulunan 9 yaşındaki Muhammed'in 14 yaşındaki ablası da işkence mağduru çıktı Türk havacılık devi Atlasglobal iflasını açıklayacak Türkiye'nin koronavirüsün tedavisi için geliştirdiği tanı kiti yurt dışına satılacak

Son Dakika Haberleri
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı
16:46 Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımlarını silemedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 18:03:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elektrik kesintilerine hızlı çözüm üreten sistem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]