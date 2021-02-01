Elektrik kesintilerini mum yakarak protesto ettiler - Son Dakika

Elektrik kesintilerini mum yakarak protesto ettiler

01.02.2021 16:56

Elektrik kesintilerini mum yakarak protesto ettiler Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde görev yapan muhtarlar yaşanan elektrik kesintilerini mum yakarak protesto etti.

Elektrik kesintilerini mum yakarak protesto ettiler

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde görev yapan muhtarlar yaşanan elektrik kesintilerini mum yakarak protesto etti.

Geçtiğimiz günlerde kent merkezi ve bölgede etkili olan kar yağışı sonrasında yaşanan enerji kesintileri Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği tarafından protesto edildi. Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği Lokali'nde bir araya gelen yaklaşık 50 kadar köy ve mahalle muhtarı uzun süren elektrik kesintilerini mum yakarak protesto etti.

Kar yağışının vatandaşlar olarak keyif olmaktan çıkıp çileye ve karabasana dönüştüğünü belirterek sözlerine başlayan Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç, tüm bölgede elektriklerin kesildiğini ve yaklaşık 10 gün enerji sıkıntısı çekildiğini ifade etti. Solunum cihazına ve diyaliz cihazına bağlı yaşayan vatandaşların sıkıntı çektiğini vurgulayan Kılıç şunları söyledi:

"Eğitim gören çocuklarımız uzaktan eğitim görmekten mahrum kalmışlardır. Enerjiye bağlı su hatlarımız özellikle köy muhtarlarımız su pompasıyla su sıkıntısı yaşamışlardır. Köylerin bin bir emekle hazırladıkları kışlık ürünlerin hepsi zayi olmuştur. Evlerde beyaz eşyalar enerjinin defalarca kesilmesiyle zarar görmüştür. Tüm bu sıkıntılar yaşanırken muhtarlarımız karşılarında elektrik kurumundan muhatap bulamamış ve şikayet için geri dönüşüm sağlanmamıştır. Göz göre göre gelen bu kar yağışında Enerjisa sınıfta kalmıştır. Muhtarlarımız dilekçeleri ile belirttiği üzere 1974 yıllarında yapılan ana hatlar ile tali hatlar ağaç direkler eğik, çürük, tehlike arz ettiği, defalarca müracaat etmesi üzerine bölge yine yatırım kapsamına alınmamıştır. Son 1 yılda yaklaşık her hafta bakım onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle enerjiyi kesen elektrik kurumu, bu bakım onarım çalışmalarını nerelerde yapmıştır? Elektrik kurumu faturaları tahsil ederken göstermiş olduğu hassasiyeti, kendini yenileme modernizasyon ve personel takviyesi konusunda neden kendini göstermemiştir. Bu sıkıntıların giderilmesinde büyük çaba sarfeden Valimiz Mustafa Tutulmaz'a, İlçe Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu'na bizim ve vatandaşlarımızın yanında oldukları için şükranlarımızı sunuyoruz. Kısıtlı imkanlarla sahada cansiparane olarak çalışan Enerjisa personeli ve özel idare personeline çok teşekkür ediyoruz. Unutulmuş kentin evlatları olarak, kamuoyuna bildiriyoruz ki biz atanan insanlar değiliz, bizler hem devleti, hem de milleti temsil eden seçilerek görev almış muhtarlarımız, bu nedenle bizlere yetki veren vatandaşlarımızın haklarını hizmet alma noktasında sonuna kadar şerefimiz ve onurumuz gibi koruyacağımızın bilinmesini istiyoruz."

(İYA-OA-BA-Y)

Elektrik kesintilerini mum yakarak protesto ettiler
Elektrik kesintilerini mum yakarak protesto ettiler
Elektrik kesintilerini mum yakarak protesto ettiler
Elektrik kesintilerini mum yakarak protesto ettiler

Zonguldak, Hisarcık, Protesto, Ereğli, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Elektrik kesintilerini mum yakarak protesto ettiler - Son Dakika


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