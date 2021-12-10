Elektrik Kesintisi - Son Dakika
Üye Girişi

Elektrik Kesintisi

10.12.2021 10:34

12. 12. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHatay'ın Antakya İlçesi Avsuyu Mahallesi Tütün, Yasemin, Yıldız, Zeytinlik, Ziyaret, Şener, Ateş, Bahar, Evren, Güneş, Kaplan, Kozluca, Manolya, Temel, 1, 1. Barbaros, 2.

12. 12. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Antakya İlçesi Avsuyu Mahallesi Tütün, Yasemin, Yıldız, Zeytinlik, Ziyaret, Şener, Ateş, Bahar, Evren, Güneş, Kaplan, Kozluca, Manolya, Temel, 1, 1. Barbaros, 2. Akıncılar, 38 Konut Alanı, Aslan, Barbaros, Gül, Karanfil, Kastal, Reis, Zafer, Çeşme, Kılınç, Saray, 2, Baraj, Hac Yolu, Uzay, Yıldırım, Zümrüt, Atatürk, Batı, Kanarya, Mezarlık, Akıncılar, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu), Kurtuluş, Fatih, Yarseli Sulama Birliği, Melek, Temel (Yeni Avsuyu), Yaprak, Peri, Kurtuluş, Fatih (Yeni Avsuyu), Kartal, Uzay (Yeni Avsuyu), Evren (Yeni Avsuyu), Batı (Yeni Avsuyu), Cumhuriyet, Atatürk (Yeni Avsuyu), Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/2, Yarseli Sulama Birliği/1, Mezarlık/2, Gül/2, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/4, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/11 Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/15, Avsuyu-Bohşin Yolu, Hac Yolu/1, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/30, 38 Konut Alanı/2, Kastal/2, Baraj/1, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/7, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/6 ve Baraj/3 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Uluçınar Mahallesi ve Gözcüler Mahallesi 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, Deniz, Uğur Mumcu, 23, 25, 56, 26, 29, 34, Cumhuriyet, Güneş, Kıyı, 23/1, 24 ve Meltem Sokağa 8: 30-17: 00 saatleri arasında YG-Bakım Onarım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Gökmeydan Mahallesi 11, 9, 3, 33, 10, 103, 7, 6, 5, 4, Ahmet Taner Kışlalı, 27, 26, 25, Atatürk, 1, 29, 2, 31, 8 ve 32 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Şekere Mahallesine 9: 30-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Mazmanlı Mahallesi Mazmanlı, Küçükger Mezrası, Yücekışla Mezrası, Kanlıören Mezrası, Mazmanlı/2, Mazmanlı/6, Yücekışla Mezrası/2, Küçükger Mezrası/1, Mazmanlı/4, Mazmanlı/5, Yücekışla Mezrası/1 ve Mazmanlı/3 Sokak, Akkülek Mahallesi Halallar Mezrası, Akkülek ve Akkülek2 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Numune Mahallesi 566, 573/1, 573/3, Dr. Sadık Ahmet, 573/2, 573/4, 573/8, 573/9, 573/10, 566/4 ve 572/6 Sokağa 8: 30-10: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Numune Mahallesi Dr. Sadık Ahmet, 185, 186, 188, 191, 192, 193, 195, 187, 194, Dr. Sadık Ahmet/1 Sokak, Pınarbaşı Mahallesi 178, 178/1, Dr. Sadık Ahmet, Pınarbaşı, 177, 178/2, 178/3 Sokağa 11: 00-13: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Numune Mahallesi Dr. Sadık Ahmet, 179, 185, 186, 189, 191, 192, 190, Semt Pazarı Yolu, Dr. Sadık Ahmet/1 Sokak, Pınarbaşı Mahallesi 179, 180, 181, 183, 184, Dr. Sadık Ahmet, 182 Sokağa 13: 30-15: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Numune Mahallesi 565/1, Dr. Sadık Ahmet, 186, 188, 189, 191, 192, 193, 187, 190 ve 194 Sokağa 16: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Camuzkışlası Mahallesi Mezarlık, Köseler, Çatalyurt, Ali Erdem, Çevlik, Yurt, 1. Çıkmaz, Camuzkışlası, Bakkal, Saylak, 2. Çıkmaz, Okul, 4. Çıkmaz, Kışla, Er, Camuzkışlası/4, Camuzkışlası/6, Camuzkışlası/9, Camuzkışlası/15, Camuzkışlası/5 ve Camuzkışlası/11 Sokak, Kaletepe Mahallesi Kaletepe Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Yeni Mahalle, 137, 129/1, 135, 136, 138, Hamit Öcal, Şemsettin Mursaloğlu, 103, Aziz Keser, 2. Çıkmaz, 121, Fehmi Karaca (123), 109, 105, 122, Mehmet Akif Ersoy, Cemil Meriç, Ahmet Hamdi Bozkaya, Faruk Cengiz, 104, Atatürk, Dervişoğlu, 106, 108, 113, Nedire Kuvvet (Harık), Mehmet Belkız Büyükvelioğlu, Dr. Nihat Kural, Atike Hanım, 115, Şehit Cüneyt Güder, Mehmet Ali Diken, Murat Yelliz/1, Faruk Cengiz/1, Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi karasüleymanlı Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Antakya, Enerji, Avsuyu, Tütün, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Elektrik Kesintisi - Son Dakika


Son Dakika
10:57 Galatasaray, Alexis Sanchez transferini bitirmek için harekete geçti
10:52 Alexis Sanchez adım adım Galatasaray'a! Erden Timur bu kez ikna etmeyi başardı
10:12 Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz ayrıldı! İlk işleri sosyal medyadan birbirlerini silmek oldu
10:07 Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz'in ilişkisi sona erdi
09:58 Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız karavanda çılgınlar gibi dans etti
09:57 Fenerbahçe'de Szymanski'nin 10 numara isteği geri çevrildi! Yönetimin gerekçesi, taraftarı heyecanlandırdı
09:54 Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız karavanda dans etti
09:53 Fenerbahçe'nin yeni transferi 10 numarayı istedi! Yönetimin cevabı taraftarı heyecanlandırdı
09:50 40 sivilin yaşamını yitirdiği saldırının faili olan terörist etkisiz hale getirildi
09:46 Son Dakika! 40 sivilin hayatını kaybettiği saldırının faili olan terörist öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2023 11:16:21. #1.13#
SON DAKİKA: Elektrik Kesintisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement