Elektrik Kesintisi

12. 12. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Antakya İlçesi Avsuyu Mahallesi Tütün, Yasemin, Yıldız, Zeytinlik, Ziyaret, Şener, Ateş, Bahar, Evren, Güneş, Kaplan, Kozluca, Manolya, Temel, 1, 1. Barbaros, 2. Akıncılar, 38 Konut Alanı, Aslan, Barbaros, Gül, Karanfil, Kastal, Reis, Zafer, Çeşme, Kılınç, Saray, 2, Baraj, Hac Yolu, Uzay, Yıldırım, Zümrüt, Atatürk, Batı, Kanarya, Mezarlık, Akıncılar, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu), Kurtuluş, Fatih, Yarseli Sulama Birliği, Melek, Temel (Yeni Avsuyu), Yaprak, Peri, Kurtuluş, Fatih (Yeni Avsuyu), Kartal, Uzay (Yeni Avsuyu), Evren (Yeni Avsuyu), Batı (Yeni Avsuyu), Cumhuriyet, Atatürk (Yeni Avsuyu), Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/2, Yarseli Sulama Birliği/1, Mezarlık/2, Gül/2, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/4, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/11 Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/15, Avsuyu-Bohşin Yolu, Hac Yolu/1, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/30, 38 Konut Alanı/2, Kastal/2, Baraj/1, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/7, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/6 ve Baraj/3 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Uluçınar Mahallesi ve Gözcüler Mahallesi 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, Deniz, Uğur Mumcu, 23, 25, 56, 26, 29, 34, Cumhuriyet, Güneş, Kıyı, 23/1, 24 ve Meltem Sokağa 8: 30-17: 00 saatleri arasında YG-Bakım Onarım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Gökmeydan Mahallesi 11, 9, 3, 33, 10, 103, 7, 6, 5, 4, Ahmet Taner Kışlalı, 27, 26, 25, Atatürk, 1, 29, 2, 31, 8 ve 32 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Şekere Mahallesine 9: 30-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Mazmanlı Mahallesi Mazmanlı, Küçükger Mezrası, Yücekışla Mezrası, Kanlıören Mezrası, Mazmanlı/2, Mazmanlı/6, Yücekışla Mezrası/2, Küçükger Mezrası/1, Mazmanlı/4, Mazmanlı/5, Yücekışla Mezrası/1 ve Mazmanlı/3 Sokak, Akkülek Mahallesi Halallar Mezrası, Akkülek ve Akkülek2 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Numune Mahallesi 566, 573/1, 573/3, Dr. Sadık Ahmet, 573/2, 573/4, 573/8, 573/9, 573/10, 566/4 ve 572/6 Sokağa 8: 30-10: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Numune Mahallesi Dr. Sadık Ahmet, 185, 186, 188, 191, 192, 193, 195, 187, 194, Dr. Sadık Ahmet/1 Sokak, Pınarbaşı Mahallesi 178, 178/1, Dr. Sadık Ahmet, Pınarbaşı, 177, 178/2, 178/3 Sokağa 11: 00-13: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Numune Mahallesi Dr. Sadık Ahmet, 179, 185, 186, 189, 191, 192, 190, Semt Pazarı Yolu, Dr. Sadık Ahmet/1 Sokak, Pınarbaşı Mahallesi 179, 180, 181, 183, 184, Dr. Sadık Ahmet, 182 Sokağa 13: 30-15: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Numune Mahallesi 565/1, Dr. Sadık Ahmet, 186, 188, 189, 191, 192, 193, 187, 190 ve 194 Sokağa 16: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Camuzkışlası Mahallesi Mezarlık, Köseler, Çatalyurt, Ali Erdem, Çevlik, Yurt, 1. Çıkmaz, Camuzkışlası, Bakkal, Saylak, 2. Çıkmaz, Okul, 4. Çıkmaz, Kışla, Er, Camuzkışlası/4, Camuzkışlası/6, Camuzkışlası/9, Camuzkışlası/15, Camuzkışlası/5 ve Camuzkışlası/11 Sokak, Kaletepe Mahallesi Kaletepe Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Yeni Mahalle, 137, 129/1, 135, 136, 138, Hamit Öcal, Şemsettin Mursaloğlu, 103, Aziz Keser, 2. Çıkmaz, 121, Fehmi Karaca (123), 109, 105, 122, Mehmet Akif Ersoy, Cemil Meriç, Ahmet Hamdi Bozkaya, Faruk Cengiz, 104, Atatürk, Dervişoğlu, 106, 108, 113, Nedire Kuvvet (Harık), Mehmet Belkız Büyükvelioğlu, Dr. Nihat Kural, Atike Hanım, 115, Şehit Cüneyt Güder, Mehmet Ali Diken, Murat Yelliz/1, Faruk Cengiz/1, Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi karasüleymanlı Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.