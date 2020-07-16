Elektrik kesintisi bahanesiyle yolu trafiğe kapatan gruba jandarma müdahale etti - Son Dakika

Yaklaşık bir saat ulaşıma kapalı kalan kara yolu, jandarmanın vatandaşları ikna etmesi sonucu yeniden trafiğe açıldı.

Jandarma ekipleri, yolun açılması için vatandaşlarla görüştüğü sırada, yolda bekleyen sürücü ve yolcular ile grup arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Mardin'in Nusaybin ve Artuklu ilçelerine bağlı kırsal mahallelerde elektrik kesintisi yaşadıkları gerekçesiyle bir grup, Tilkitepe Mahallesi mevkisinde traktörlerle İpek Yolu 'nu çift yönlü trafiğe kapatması sonucu yolda uzun kuyruklar oluştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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