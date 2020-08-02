Elektrik kesintisi kurban etlerinin, çöpe atılmasına neden oldu - Son Dakika

ADANA'nın bazı mahallelerinde art arda yaşanan elektrik kesintisi, kurban etlerinin bozulup, çöpe atılmasına neden oldu.

Yüreğir ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle kurban etlerinin bozulduğunu iddia etti. Elektrik hatlarında meydana gelen patlama ve yangınlar nedeniyle de elektrikli ev aletlerinin bozulduğunu öne süren mahalleli, gece uyumaya korktuklarını anlattı.