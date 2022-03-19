ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDENİYLE TRAMVAY SEFERLERİNDE AKSAMA - Son Dakika

Bağcılar tramvay hattında elektrik kesintisi nedeniyle Seyitnizam ve Çapa tramvay durakları arasında seferler durdu. Yolcular duraklara yürüyerek ulaşmaya çalıştı.

Kabataş - Bağcılar Tramvay hattında elektrik kesintisi nedeniyle Seyitnizam ve Çapa istasyonları arasında seferler durdu. Elektrik kesintisinden dolayı yolcular tramvaylardan inerek istasyonlara ve diğer toplu taşıma araçlarına yürüdü. İstanbul Büyükşehir Belediye ekipleri arızanın giderilmesiyle için çalışma başlattı.

"HERHALDE KALP HASTASI OLMAMIZ İÇİN YÜRÜMEMİZİ İSTİYORLAR"

Tramvaydan inerek durağa yürüyen Cankurt Akkan, "Bir şey diyemiyorum. Herhalde kalp hastası olmamız için yürümemizi istiyorlar. Elektrik kesintisi varmış. 'Buradan Akşemsettin durağına kadar yürüyeceksiniz' dediler. 'Ya yürüyeceksin ya da belediye otobüsüne bineceksin' diyorlar. Tramvaydan duyuru öyle yapıldı. Biz Beyazıt'tan geliyoruz. Zeytinburnu'na gideceğiz" dedi.

Cevizlibağ'dan yürüyerek tramvaya geldiğini söyleyen İlkay Bilir, "Sanırım elektrik kesintisi olmuş. Onunla ilgili bir anons yapıldı. Cevizlibağ'dan buraya kadar yürüdük. Galiba Çapa Durağına kadar da yürüyeceğiz. Cevizlibağ'dan metrobüsten indim, buraya kadar yürüdüm" diye konuştu.