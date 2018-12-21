Son Dakika Haberleri: Elektrik Kesintisi Uyarısı

Elektrik Kesintisi Uyarısı

4 saat önce

Siirt Valiliği, yapılacak yangın duvarı çalışması nedeniyle merkez başta olmak üzere birçok yerleşim yerine belirli süre zarfında elektrik verilmeyeceğini bildirdi.

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Siirt Valiliği, yapılacak yangın duvarı çalışması nedeniyle merkez başta olmak üzere birçok yerleşim yerine belirli süre zarfında elektrik verilmeyeceğini bildirdi.

Açıklamada, "TEİAŞ'ın Siirt TM ve Kurtalan TM de yapacağı yangın duvarı çalışmasından dolayı 22 Aralık 2018 Cumartesi günü saat 07: 00 - 12: 00 arsından Kurtalan ilçesi ve tüm kırsalı, 23 Aralık 2018 Pazar günü saat 07: 00 - 12: 00 saatleri arasında Siirt merkezi, tüm kırsalı ile Eruh ilçesi merkezi ve tüm kırsalına enerji verilemeyecektir" denildi. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:57 Kaynak: İHA

Aralık, Kurtalan, Siirt, Güncel
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