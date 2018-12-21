Elektrik Kesintisi Uyarısı
4 saat önce
Siirt Valiliği, yapılacak yangın duvarı çalışması nedeniyle merkez başta olmak üzere birçok yerleşim yerine belirli süre zarfında elektrik verilmeyeceğini bildirdi.
Siirt
Valiliği, yapılacak yangın duvarı çalışması nedeniyle merkez başta olmak üzere birçok yerleşim yerine belirli süre zarfında elektrik verilmeyeceğini bildirdi.
Açıklamada, "TEİAŞ'ın Siirt TM ve Kurtalan
TM de yapacağı yangın duvarı çalışmasından dolayı 22 Aralık
2018 Cumartesi günü saat 07: 00 - 12: 00 arsından Kurtalan ilçesi ve tüm kırsalı, 23 Aralık 2018 Pazar günü saat 07: 00 - 12: 00 saatleri arasında Siirt merkezi, tüm kırsalı ile Eruh ilçesi merkezi ve tüm kırsalına enerji verilemeyecektir" denildi. - SİİRT
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:57 Kaynak: İHA
Trump, "Suriye'den Çekiliyoruz" Talimatını Erdoğan'la Konuştuğu Esnada Vermiş
Konya U14 Kız Liginde Tepki Çeken Skor: 210-8
Evine Gidecek Araç Bulamayan Adam, Yol Üzerine Anahtarı Üstünde Olan Aracı Çaldı
Tunceli'de 9 Gündür Mağarada Saklanan Teröristlerin Vurulma Görüntüleri Ortaya Çıktı