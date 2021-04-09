Elektrik kesintisi yüzünden derslere giremiyorlar - Son Dakika

Elektrik kesintisi yüzünden derslere giremiyorlar

09.04.2021 17:28

Elektrik kesintisi yüzünden derslere giremiyorlar Küçükçekmece'de üç gündür elektrik kesintisi yaşayan vatandaşlar BEDAŞ'a tepki gösterdi Küçükçekmece'de, BEDAŞ'ın bakım onarım çalışmaları nedeniyle 3 gündür elektriğin olmadığı mahallede vatandaşlar isyan etti.

Elektrik kesintisi yüzünden derslere giremiyorlar

Küçükçekmece'de üç gündür elektrik kesintisi yaşayan vatandaşlar BEDAŞ'a tepki gösterdi

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, BEDAŞ'ın bakım onarım çalışmaları nedeniyle 3 gündür elektriğin olmadığı mahallede vatandaşlar isyan etti. Elektrik kesintileri yüzünden çocuklar internetten derse giremeyerek, geri kaldığını kaydeden vatandaşlar sorunun biran önce çözülmesini bekliyor.

Küçükçemece Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Salı, Çarşamba ve Cuma günlerinde 8-9 saatlik elektrik kesintisi yaşandı. Yaşanan elektrik kesintisi yüzünden mahalle sakinleri sokağa çıkarak, duruma tepki gösterdi. Bakım onarım çalışmaları adı altında yaşanan kesinti nedeniyle internetten EBA'ya (Eğitim Bilişim Ağı) bağlanan çocuklar, derslerinden geri kalıyor. Kimi vatandaş evinde yaşlı olduğunu ve doğalgazın çalışmadığına isyan ederken, kimisi de çocuklarının 3 gündür derslerden geri kaldığından şikayet ediyor. Elektrik kesintisi yüzünden bazı vatandaşlar sokağa çıkarak, duruma ve dağıtımcı firma olan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye tepki gösterdi.

"Çocuklarım eğitimden geri kalıyor"

Elektrik kesintisinden şikayet eden üç çocuk annesi Pınar Tekin, "Üç gündür elektriğimiz kesik. Altıncı sınıfa gidiyor çocuğum, ondan eğitimi alıyor, internet kapalı. Tüm arkadaşları giriyor, biz giremiyoruz. Öğretmene mesaj çekiyoruz, elektrik yok diye, öğretmen diyor ki nasıl elektrik yok. Anlatamıyoruz derdimizi. Bir de kayınpederim var, 85 yaşında, banyomuz karanlık, düşer diye korkuyoruz. Fener ve mumlarla çalışıyoruz. Kayınpederim televizyon izlemek istiyor, olmayınca evde tutamıyoruz, pandemi var. Petekler çalışmıyor, çocuklar üşüyor, battaniyelerle duruyoruz" dedi.

Çocukların eğitimden geri kaldığını anlatan Tekin, "Saat 09.00 ile 17.00 arasında kesiliyor, Çarşamba günü saat 18.30'a kadar gelmedi. Defalarca aradık, gelecek bekleyin diyor ama nereye kadar. Çocukların hepsi mağdur internete giremiyorlar. Okulda yüz yüze eğitim göremiyor, eğitimden geri kalıyorlar" şeklinde konuştu.

Altıncı sınıfa giden ve üç gündür derslere katılamadığını anlatan Yağmur Tekin, "6'ıncı sınıfa gidiyorum. Ama okula gidemiyorum Covid-19 nedeniyle. Şimdi de canlı derslere giremiyorum elektrik kesik olduğu için. Üç gündür elektrik yok, öğretmenlere hep mesaj çekerek ulaşabiliyorum" ifadelerini kullandı.

"Derslere giremediğim için kaçıyor diye mesaj geliyor"

Durumdan şikayetçi olduğunu anlatan 5'inci sınıf öğrencisi Eray çiftçi, "Elektriğimiz yok 3 gündür, ben şikayetçiyim. Derslerime giremiyorum. Anneme mesaj atmışlar, çocuğunuz derslere girmiyor, kaçıyor diye. Anneme öğretmene elektrik yok, o da herkesin var, sizin nasıl yok dedi. Derslerden geri kalıyorum, hiçbir şey öğrenemiyorum zaten onlardan da geri kalıyorum" şeklinde konuştu.

Özkan Kıyga, "Üç gündür elektrikler yok. Benim okula giden ufak çocuğum yok ama bu çocuklar hepsi mağdur. Derslerini yapamıyorlar, internet yok. ufak çocuklar üşüyorlar, biz büyüyüz bir şey olmuyor. Dolaplar, televizyonlar bozuluyor. Sabah 09,00 akşam 17.00'a kadar. Üç dört sokakta yok, hala çalışma yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

"LGS'ye gireceğim, canlı derslere katılamıyorum"

Bu sene Lise'ye Giriş Sınavı'na hazırlanan ve elektrik kesintisi yüzünden canlı derslerine katılamayan Cansu Tekin, "LGS'ye iki ay kaldı sanırım, canlı dersler oluyor. Canlı derslerin hiçbirine giremiyorum. İnternetten çalışıyorum, elektrik olmadığı için onları da yapamıyorum. Üç gündür yok, öğleden sonra canlı derslerim oluyor şuan giremiyorum" diye anlattı.

Elektrik kesintisi yüzünden derslere giremiyorlar
Elektrik kesintisi yüzünden derslere giremiyorlar
Elektrik kesintisi yüzünden derslere giremiyorlar
Elektrik kesintisi yüzünden derslere giremiyorlar

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elektrik kesintisi yüzünden derslere giremiyorlar - Son Dakika


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