Elektrik kesintisini fırsat bilen korona virüs hastası yurttan kaçtı - Son Dakika

Elektrik kesintisini fırsat bilen korona virüs hastası yurttan kaçtı

Elektrik kesintisini fırsat bilen korona virüs hastası yurttan kaçtı Yurda yerleştirildikten sonra kaçan şahıs yakalandı Van'da karantinaya uymayan 11 kişi yurda yerleştirildi İzolasyona uymayan kişilerin öğrenci yurtlarında kalma süreleri boyunca oluşacak konaklama, yemek gibi...

Elektrik kesintisini fırsat bilen korona virüs hastası yurttan kaçtı

Yurda yerleştirildikten sonra kaçan şahıs yakalandı

Van'da karantinaya uymayan 11 kişi yurda yerleştirildi

İzolasyona uymayan kişilerin öğrenci yurtlarında kalma süreleri boyunca oluşacak konaklama, yemek gibi masrafları kendilerinden temin edilecek

VAN - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, karantinaya uymadığı tespit edilen 11 şahsın öğrenci yurduna yerleştirildiğini belirterek, "Yurtta kalan bir vatandaşımız elektrik kesintisini fırsat bilerek kaçmıştı. Ancak ekiplerimiz kısa süre içinde kendisini tekrar yakaladı" dedi.

Korona virüs testi pozitif çıkanların karantina ve izolasyon kurallarına uymayarak toplum içine çıkması ülke genelinde vaka sayısının artışına neden oldu. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, korona virüs hastası veya şüphelisi olup evde izolasyon koşullarını ihlal edenler, karantina süreçlerini yurt ve pansiyonlarda tamamlayacak. Buna göre, test sonuçları pozitif olup ev izolasyonunda olması gerekirken karantina kurallarını ihlal eden kişilerin KYK yurtlarında izolasyon sürelerini tamamlaması sağlanacak. Bu kişilerin öğrenci yurtlarında kalma süreleri boyunca oluşacak konaklama, yemek gibi masrafları kendilerinden temin edilecek.

Şu ana kadar 11 kişi tespit edildi

Van İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 11 Eylül 2020 tarih ve 2020/96 sayılı kararıyla il sınırları içerisinde izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Süleyman Şah KYK Yurdu izolasyon alanı olarak belirlendi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, şu ana kadar izolasyon kurallarına uymayan 11 kişiyi tespit edip Süleyman Şah KYK Yurduna götürdü.

Yurttan kaçan şahsa 3 bin 150 TL para cezası uygulandı

Konakladığı yurtta elektrik kesintisini fırsat bilen İ.P. isimli şahıs önceki akşam saat 19.30 sıralarında yangın merdivenlerini kullanarak yurttan kaçtı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şahıs hakkında, Türk Ceza Kanununun 195. maddesi gereğince adli işlem uygulandı. İ.P. isimli şahsa ayrıca idari yönden izolasyon kurallarına aykırı hareket ettiğinden dolayı 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.

İHA muhabirine konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, izole edilen kişiler jandarma bölgesinde ise jandarma, polis bölgesinde polis ekipleri tarafından kontrol edildiğini belirtti. Vali Bilmez, "Evde izole edilen kesim ise PCR testi pozitif olup ama klinik bulgular olmadığı için evde tedavisi devam eden kişiler var. Bunları ise her gün sağlık ekipleri evlerinde ziyaret edip takibini yapmaktadır. Bunların bir kısmı ilaç tedavisi görmekte, bir kısmı ilaca gerek duyulmadan takibi yapılmaktadır" diye konuştu.

"Yurttaki masraflarını kendilerinden alacağız"

Evinde izole edilen korona virüs hastalarının evden ayrılmasının yasak olduğunu dile getiren Bilmez, "Bu kişilerin kayıtları bilgisayarda bir sistemde üzerinde tutuluyor. Yol kontrollerinde, çarşı denetimlerinde sırasında evde olmadıkları tespit edilirse haklarında hem 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanmakta hem de adli işlem yapılmaktadır. Ayrıca bunları evlerinde değil, üniversite öğrencilerin kaldığı ve bu iş için tahsis ettiğimiz bin kişilik yurda yerleştiriyoruz. İzole kurallarını ihlal edip toplum içine çıkanların yurttaki masraflarını da kendilerinden alacağız" şeklinde konuştu.

Kuralları ihlal edenlerin yurtlara yerleştirildiğini ifade eden Vali Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yurtta dün itibariyle 8 vatandaşımız vardı. Bugün 3 vatandaşımız daha bu kuralları ihlal ettiği için yurda yerleştirildi. Yurtta kalan bir vatandaşımız geçtiğimiz gün elektrik kesintisini fırsat bilerek kaçmıştı. Ancak ekiplerimiz kısa süre içinde kendisini tekrar yakaladılar. Kuralları ihlal etmesinden dolayı ikinci bir işlem yapılarak tekrar yurda yerleştirildi. Ekiplerimiz 7 gün, 24 saat esaslı yurdun önünde nöbet tutmaktadırlar."

Elektrik kesintisini fırsat bilen korona virüs hastası yurttan kaçtı

Emin Bilmez, Koronavirüs, toplum, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 08:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elektrik kesintisini fırsat bilen korona virüs hastası yurttan kaçtı - Son Dakika

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