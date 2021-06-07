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Elektrik Kesintsi - Son Dakika

Elektrik Kesintsi

07.06.2021 12:22
Elektrik Kesintsi, System.String[]

07. 06. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHatay'ın Altınözü İlçesi Sofular Mahallesi Havuzlar, Kurtuluş, Esenler, Köyiçi, Yelenken, Modernevler, Yamaç, Ağgöl, Bozyazı, Eski Köy, Türkmenoğlu, Harmanlar, Esentepe, Batız, Sofular/13, Sofular/117, Sofular/10 ve Sofular/15 Sokağa 9: 00-17:...

07. 06. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Sofular Mahallesi Havuzlar, Kurtuluş, Esenler, Köyiçi, Yelenken, Modernevler, Yamaç, Ağgöl, Bozyazı, Eski Köy, Türkmenoğlu, Harmanlar, Esentepe, Batız, Sofular/13, Sofular/117, Sofular/10 ve Sofular/15 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Altınözü İlçesi Yarseli Mahallesi, Yarseli, Yarseli/17, Yarseli/70, Yarseli/30, Yarseli/45, Yarseli/9, Yarseli/51, Yarseli/5, Yarseli/56, Yarseli/24 ve, Yarseli/59. Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Akcurun Mahallesi, Akcurun Sokak, Bitiren Mahallesi, Bitiren Sokak, Gökçegöz Mahallesi, İstiklal, Aksaray ve, Cumhuriyet Sokak, Mansurlu Mahallesi, Merkez, Emirsultan Ve, Özkanlar Sokak, Tanışma, Ayyıldızına 9: 00-13: 00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Uzunalıç Mahallesi Dönmez, Balcılar ve Orta Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Gökmeydan Mahallesi 32, Atatürk, 26, 27, 103 ve 33 Sokağa 6: 00-9: 00 saatleri arasında 3. Şahıs çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Işıklı, Kale, Konacık Mahallesi Kömürler(Köy Merkezi) Sokak ve Tatarlı Mahallesine 9: 45-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpaçiftlik Mahallesi Adalar, Çiftlik ve Pınarlar Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karaağaç Konarlı Mahallesi Uğur Mumcu(Konarlı), Fatih, Konarlı, Tmo, 106, 108, 129, 114, 115 ve 108/1 Sokağa 11: 00-17: 00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Kıcı Mahallesi Kıcı Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Belen Mahallesi Ötençay Sokağa 11: 00-13: 00 saatleri arasında 3. Şahıs çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Harbiye Mahallesi, Erler, Atatürk (Halisli), 4101, 4102, 4104, 4105, 4108, 4122, 4125, 4127, Ada, Apollo, Atatürk (Hürriyet), Celal Atik (Hürriyet), Dar, Defne 2, Fahri Korutürk, Karakol, 4107, Yaşar Doğu (Hürriyet), Çağlayan (Hürriyet), 4201, 4203, 4204, 4207, 4209, 4211, 4213, Atatürk (İsmailli), Aşık Veysel, Şair Ali Yüce, Celal Atik (İsmailli), Çağlayan (İsmailli), Çoban, Şeyh Davut (İsmailli), 4221, Yamaç, Yamaçlar (Karyer), Ürgen (Karyer), 1. Çıkmaz, 4401, Baraj, Hürriyet, Hidro, Kerem, Park, 4328, Piknik, Saray, Uğur Mumcu 3, Yamaçlar, Ürgen, Gürgen, Lise, Çağlayan, Şeyh Davut, 4501, 4502, 4503, 4512, Adnan Menderes Ardıç, Atatürk (Defne), Yaşar Doğu, 4003, 4301, 305, 4308, 4313, Şair Sabahattin Yalkın, Celal Atik, 4306, 4202, Ahmet Doğruel (İsmailli), Ahmet Doğruel, 4007, Atatürk, 4103, 4106, 4123, Emirgan, Onur, Hidro (Karyer), Kerem, 4307, Yaprak, 4519, İpek, Döver, Şellale Yolu, Harbiye, Manolya, 4212, 4214, 4109, Şellale, Kumru, 4133, Papatya Ve, 4508. Sokağa 9: 00-14: 00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Özbek Mahallesi Merkez ve 8102. Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Altınçağ Mahallesi, Erden Çıkmazı, Cennetli, Değer, Ali Sönmez, Aslan Ahmet Sokak ile Kuzuculu Mahallesi, Can, Milay, Sontay, Kazancı Çınar, 10 Nolu, 9 Nolu Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Mazmanlı, Akkülek Mahallesine 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Çiloğlanhüyüğü Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Suluköy Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Çiğdede Mahallesi, 48, Kızıl, Sivas Şehitleri ve, Cuma Halbutoğulları Sokağa 9: 30-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Çiğdede Mahallesi, 48. ve Sivas Şehitleri Sokağa 9: 45-16: 45 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Altınözü, Sofular, Enerji, Hatay, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Elektrik Kesintsi - Son Dakika


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