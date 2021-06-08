Elektrik Kesintsi - Son Dakika

10. 06. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Tepehan Mahallesi, Tepehan, Tepehan/33, Tepehan/10, Tepehan/6, Tepehan/26 ve Tepehan/8 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Kuzeytepe Mahallesi, 74, 66, 52, 59, 73, Fırat, 54, Pir Sultan Abdal, 72, 63, 53, 56, 58, Mustafa Kemal, 60, 57, 40. (Yeni) ve Nazım Hikmet Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Kuzeytepe Mahallesi, Atatürk (Yeni), İstiklal (Yeni), Barış, 77, 54, 76. ve Nazım Hikmet Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Uzunaliç Mahallesi Dönmezler, Balcılar ve Orta Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Pirinçlik Mahallesi Pirinçlik Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpaçiftlik Mahallesi Mesut Taner, Çiftlik ve Atatürk Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Ocaklı mahallesi Papatya, Yıldızeli, Şamdan, Şark, 100. YIL, Enes, Çambeyoğlu, Altınay, Ayancı, Kayalar, Çam, Çınarlı sokakları ile Yeşil Mahalle 503 Nolu, Yeni, Yeşil, Çetin, Örnek, Özgür, 1. Hurmalık, 100. Yıl, 3. Hurmalık Avcı, Cengiz, Doğu, Eren, Kemal Tosun, Manolya, Cuma Mert, Kanal Altı, Bahattin Necati Erdan, 2. Hurmalık, Eser, Canlı, 502, 501, 505 sokaklarına 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Eğribucak, Yukarıbucak, Gülpınar, Bademli, Arpalıuşağı Mahallesine 9: 00-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Tomruksuyu Mahallesi Sarsılmaz, Kayalar, Güler, Mansurlar, Kartallar, Karamanlı, Şehit Hasan, Anlar, Gökçe, Aksu, Polatlar, Nadir, Cabburlar, Uğur Mumcu, İnönü, Çiftlik, Derin, Uğur, Karamanlı (Cumhuriyet), Asiller, Okul, Gülerler, Gazi, Öz, Taş, Yasin, Müslüm, Fevzi, Bakır, Yeliz, Bedi, Çamlar, Baraj, Atatürk, Haydar, Ahmet, Altunlar, Doğru, Zabun, Sonsuz, Duymaz, Topal, Burcu ve Akasya Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.