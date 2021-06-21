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Elektrik Kesintsi - Son Dakika

Elektrik Kesintsi

21.06.2021 11:05
Elektrik Kesintsi, System.String[]

21. 06. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHatay'ın Altınözü İlçesi Yarseli Mahallesi, Yarseli, Yarseli/43, Yarseli/49, Yarseli/45, Yarseli/9, Yarseli/51, Yarseli/5, Yarseli/26, Yarseli/53, Yarseli/89, Yarseli/54, Yarseli/24 ve Yarseli/52 Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis...

21. 06. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Yarseli Mahallesi, Yarseli, Yarseli/43, Yarseli/49, Yarseli/45, Yarseli/9, Yarseli/51, Yarseli/5, Yarseli/26, Yarseli/53, Yarseli/89, Yarseli/54, Yarseli/24 ve Yarseli/52 Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Uzunaliç Mahallesi Dönmezler, Balcılar ve Orta Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Odabaşı Mahallesi Tekel Sokak ve Büyükdalyan Mahallesine 9: 30-13: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Kuzeytepe Mahallesi, 38, 74, 47, 50, 46, 66, 52, 59, 73, 77, 38. (Yeni), Fırat, 54, 48, 45, Pir Sultan Abdal, 72, 63, 53, 56, 44, 58, Mustafa Kemal, 60, 57, 40. (Yeni) ve Nazım Hikmet Sokak, Odabaşı Mahallesi, Şirin, Abdi İpekçi, 1. Bayındır, S. S. K, Çevre Yolu, İlkevler 1, İlkevler 5, İlkevler 3, İlkevler 2, İlkevler 4, 61, 59, 62, 1. Park, 60/3, 61/1, Yakamoz, 73, 2. Bayındır ve 1. Sarnıç Sokağa 14: 00-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karaağaç Mahallesi 336/1 Sokağa 9: 30-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karaağaç Şarkonak Mahallesi 360, 359, 361, 362, 367, 350, 365, 368 ve 366/1 Sokağa 10: 30-12: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Konacık Mahallesi Kışla Çayı Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Pirinçlik Mahallesi Pirinçlik Sokağa 8: 45-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpaderesi Mahallesi Başak, Pamir, Akgün, Dostlar Sokak, Helvalı ve Pirinçlik Mahallesine 9: 00-17: 30 saatleri arasında YG-Bakım Onarım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Konacık Mahallesi Karaçay ve Hasbili Sokağa 11: 15-18: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Kıcı Mahallesi Kıcı Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Modernevler Mahallesi Şht. J. Astsb. Üstçvş. Bekir Çelik, 289/1, 291, 292, 294, Şht. P. Uzman, Onb, Kürşad Can, 297, 299, 300, 302, 293 ve 296 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Büyükdere Mahallesine 9: 00-17: 30 saatleri arasında YG-Bakım Onarım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Yeni Mahallesine 9: 00-14: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Yaylıca Mahallesi Hürriyet, 42, 43, 106, 154, Atatürk, 38, 25, 27, 28, 35, 100, 106, Cumhuriyet (Merkez), Hürriyet (Merkez), 31, Atatürk (Merkez), 40, 51, Cumhuriyet, 26, 32, 37, 17, 5, 6, 56, 53, 62, 141, 39, 147, 141, 139, 77, 24, Bozoğlan, 1165, 1170, 1204, 1206, 1166, 1207, Hürriyet/1, Çubuklu Mahallesi Atatürk, 954, 959, 963, Avcılar, Pekmezler, Altunlar ve 800. Sokağa 9: 30-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Tomruksuyu Mahallesi Hasan, Sarsılmaz, Kayalar, Güler, Mansurlar, Kartallar, Karamanlı, Şehit Hasan, Anlar, Gökçe, Aksu, Aslanlar, Uymazlar, Polatlar, Solmazlar, Sivriler, Belediye, Çınar, Yüceses, Elmaslar, Hürriyet, Nadir, Dinler, Coşkunlar, Cabburlar, Stadyum, Uğur Mumcu, İnönü, Arın, Ziyaret, Yağmur, Adil, Çiftlik, Derin, Balabanlar, Uğur, Çetinler, Akar, Safi, Duranlar, Karamanlı (Cumhuriyet), Bedi Sabuncu, Yıldız, Orhan, Asiller, Okul, Zülfikar, Tunç, Sabah, Timur, Gülerler, Ercan, Gazi, Öz, Yasin, Müslüm, Fevzi, Sarı, Özyurt, Ata, Yırtar Uslular, Karalar, Bakır, Yeliz, Bedi, Çamlar, Cumhuriyet, Çimen, Baraj, Atatürk, Zafer, Rüzgar, Haydar, Ahmet, Seyhan, Altunlar, Doğru, Zabun, Sonsuz, Duymaz, Topal, Burcu, Dik, Yalnız, Çiçek, Bahar, Yonca, Kemal Akar, Özer, Habib, Esma, Nergis, Menekşe, Akasya, Yasemin, Yüksel, Sabri, Mithat, Nurettin, Zambaklı, Avcılar, Tutmaz, Ferhat, Turan, Gazel, Rıza, Lami, Mahmut, 790 ve Huzurlu/1 Sokak Yaylıca Mahallesi Hürriyet, 42, 43, 106, 154, Atatürk, 38, 25, 27, 28, 35, 100, 106, Cumhuriyet (Merkez), Hürriyet (Merkez), 31, Atatürk (Merkez), 40, 51, Cumhuriyet, 26, 32, 37, 17, 5, 6, 56, 53, 62, 141, 39, 147, 141, 29, 139, 77, 24, Bozoğlan, 1165, 1170, 1204, 1206, 1166, 1207, Hürriyet (Merkez)/1 ve Hürriyet/1 Sokak Eriklikuyu Mahallesi Eriklikuyu, 2810, 2816, 2818, 2820. ve 2822. Sokak Batıayaz Mahallesi Bedii Sabuncu, Atatürk, Cumhuriyet, Değirmen Deresi, Soğuk Mağara, Tepe ve 7851. Sokak Ataköy Mahallesi Atatürk, 2006, 2007, 2010, 2012, 2014, 2015, 2017, 2018, 2003./1 ve 2001./2 Sokak Büyükoba Mahallesi Atatürk Sokak Ceylandere Mahallesi Atatürk Sokak Çamlıyayla Mahallesi Atatürk, 8202. ve 8203. Sokak Çanakoluk Mahallesi Ocaklar, Akbayır, Okul, Özdemir, 1408, 1409, 1410, 1411, 1418, 1419, 1422, 1424, Çubuklu, Atatürk, 954, 959. ve 963. Sokak Seldiren Mahallesi Cumhuriyet ve 8654. Sokak Yeniköy Mahallesi Cumhuriyet ve Hezendüzü Sokak Avcılar Mahallesi Pekmezler, Altunlar, 800. Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Uzunbağ Mahallesi Antakya Samandağ, Büyükçat, Vatan, 331-, ve Eski Samandağ Yolu Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Mustafa Kemal Atatürk, Altınözü, Enerji, Hatay, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Elektrik Kesintsi - Son Dakika


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