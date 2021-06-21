Elektrik Kesintsi - Son Dakika

23. 06. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Sofular MahallesiKurtuluş, Yelenken, Modernevler, Bozyazı, Türkmenoğlu ve Harmanlar Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Altınözü İlçesi Boynuyoğun Mahallesi, Boynuyoğun, Boynuyoğun/6, Boynuyoğun/2, Boynuyoğun/5, Boynuyoğun/19, Boynuyoğun/7, Boynuyoğun/3, Boynuyoğun/8, Boynuyoğun/15, Boynuyoğun/11 ve Boynuyoğun/24 Sokak, Kıyıgören Mahallesi, Kıyıgören, Yılmaz, 3321, 3324, 3307, 3326, Kıyıgören 8, Kıyıgören 2, 3311, Kıyıgören 13, Kıyıgören 11, 3323, Kıyıgören 7, 3302, 3310, 3316 ve 3309 Sokak, Yarseli Mahallesi, Yarseli, Yarseli/17, Yarseli/43, Yarseli/70, Yarseli/30, Yarseli/49, Yarseli/45, Yarseli/9, Yarseli/51, Yarseli/5, Yarseli/26, Yarseli/53, Yarseli/89, Yarseli/56, Yarseli/54, Yarseli/24, Yarseli/59, Yarseli/52 Mahallesi, Yarseli/63 Sokak, Ziyaret Mahallesi, Ziyaret, Şahvaro Çiftliği, Ziyaret 5, Ziyaret 6, Ziyaret 11, Ziyaret 12, Ziyaret 19, Ziyaret 10, 3310, Ziyaret 17, Ziyaret 4 Ziyaret 8, Ziyaret 1 ve Ziyaret 13 Sokak, Keskincik Mahallesi, Tüleyciye Çiftliği, Tüleyciye Çiftliği/2, Tüleyciye Çiftliği/1 ve Tüleyciye Çiftliği/3. Sokak, Mayadalı Mahallesi, Demirköprü Yolu Üzeri, Mayadalı, Mayadalı/12, Mayadalı/31, Mayadalı/35, Mayadalı/32, Mayadalı/29, Mayadalı/33, Mayadalı/18, Mayadalı/9, Mayadalı/11, Mayadalı/3, Mayadalı/23, Mayadalı/14, Mayadalı/17, Mayadalı/22, Mayadalı/46, Mayadalı/38, Mayadalı/37 ve Mayadalı/42 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Odabaşı Mahallesi, Çağla, Fevzi Çakmak, Sultanevler 1, Sultanevler 2, Defne, Kubilay, 33, 60/3, Lahit ve Kıraç Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Konacık Mahallesi Karaçay Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Gökmeydan Mahallesi 32, Atatürk, 25, 26, 27, 103 ve 33 Sokağa 9: 00-12: 00 saatleri arasında 3. Şahıs çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpaçiftlik Mahallesi Çiftlik, Atatürk ve Akdeniz Sokak ve Gözcüler Mahallesi Atatürk Sokağa 8: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpaçiftlik Mahallesi Atatürk, Cemil Duman Sokak ve Gözcüler Atatürk, Belediye, Paşa, Cumhuriyet, Selvi, Meltem, Amanos, Çelik, Sağlık ve Tarlabaşı Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Hüyük Mahallesine 9: 30-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpagedik Mahallesi Cumhuriyet, Okul, Merkez ve Şahin Sokağa 9: 45-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Büyükçat Mahallesi, Atatürk, 24, 10, 21, 22, 14, 11, İnönü, 7, 5, Nehir, 19, 20, 15. ve Atatürk 11 Sokak, Özbek Mahallesi, Merkez, 8102, 8110, 8114, 8109. ve Özbek Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Kuzuculu Mahallesi, Zühtü Çelebi Sokağa 11: 00-13: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.