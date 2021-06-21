Elektrik Kesintsi - Son Dakika

22. 06. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Altınkaya Mahallesi, Belediye, Fatih Sultan Mehmet (Paslıkaya), Cengizhan, Hüseyinyurtsever Çıkmazı, Yıldırımlar, Yavuz Sultan Selim, Bademli Çıkmazı, Fatih Sultan Mehmet, Karanfil, Bademlik, Elmalık, Bülbül Çıkmazı, Selimkara, Ayvalık, Yeni Cami, Muhtar Ziya, Gökalp, Kabataş Mevkii, Şeyh Hasan, Yayla, Hacı İlham Çıkmazı, Şehit Muhittin, Sarıgül Mevkii, Bozkelle, Zeyni Mevkii, Murtluca Mevkii, Altınkaya/6, Altınkaya/10, Altınkaya/7 ve Altınkaya/5 Sokak, Tepehan Mahallesi, Tepehan'a 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Tahtaköprü Mahallesi, Yıldırım, Kışla, Cami, Okul Sokak Uzunaliç Mahallesi İrebe, Dönmezler, Balcılar, Saygılılar ve Orta Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Odabaşı Mahallesi Çağla, İstanbullu, Fevzi Çakmak, Uğur Mumcu, 29. ve 30. Sokağa 9: 00-15: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Konacık Mahallesi Kömürler(Köy Merkezi) Sokağa 9: 30-18: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Pirinçlik Mahallesi Pirinçlik Sokağa 8: 45-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Konacık Mahallesi Fakılı Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Akçalı Mahallesi Sahil Sokak ve Gökmeydan Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Bakım Onarım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Eğribucak, Yukarıbucak, Gülpınar, Bademli, Arpalıuşağı Mahallesine 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Modernevler Mahallesi 299, 290, 291, 292, 300 ve 293 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Saylak, Bektaşlı, Dedeçınar, Kamışlar, Balarmudu, Narlıhopur, Söğütlüöz Mahallesine 12: 00-15: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Alsancak, Cumhuriyet, Karadurmuşlu Mahallesine 9: 30-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Baldıran Mahallesi, Baldıran İskanı, Baldıran, Başpınar, Tof Sokak, Başpınar Mahallesi, Höyük, Başpınar/9, Başpınar/6, Başpınar/1, Başpınar/2, Başpınar/14 Sokak, Çiloğlanhüyüğü Mahallesi, İsken, Çiloğlan, Ertuğrulgazi/3 Sokak, Gölbaşı Mahallesi, 1. Atatürk, Yeşil, 2. Atatürk, Gölbaşı Sokak, İçada Mahallesi, İçada İskanı, İçada/9, İçada/10, İçada/13, İçada Sokak, Kamberlikaya Mahallesi, 1. Mevki, 5. Mevki, 3. Mevki, 2. Mevki, 6. Mevki, 4. Mevki, 6. Mevki/4, Kamberlikaya, Karadurmuşlu Sokak, Muratpaşa Mahallesi, Karakol, Köprü, Han, Muratpaşa/1 Sokak, Sucu Mahallesi, Sucu Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında YG-Bakım Onarım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kumlu İlçesi Aktaş Mahallesine 9: 00-13: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Kumtepe ve Karacanlık Mahallesine 9: 00-13: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Uzunbağ Mahallesi Antakya Samandağ, Büyükçat, Vatan ve 331- Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.