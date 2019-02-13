Son Dakika Haberleri: Elektrik Kontağı 2 Katlı Evi Kül Etti

Elektrik Kontağı 2 Katlı Evi Kül Etti

6 saat önce

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, 2 katlı ev, elektrik kontağından çıkan yangında küle döndü.

Elektrik Kontağı 2 Katlı Evi Kül Etti, System.String[]
SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, 2 katlı ev, elektrik kontağından çıkan yangında küle döndü. Kaynarca Ömerağa Mahallesi'nde Zeki Çevirgen'e ait 2 katlı evde öğle saatlerinde yangın çıktı. Dumanları gören çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi. Kaynarca ve Ferizli'den gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ancak ev tamamen yanarak, enkaz yığınına döndü. Çevirgen Ailesi'nin evde olmadığı sırada çıkan yangının elektrik kontağından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - Sakarya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:59 Kaynak: DHA

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