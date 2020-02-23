Elektrik kontağı arazi aracını yaktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elektrik kontağı arazi aracını yaktı - Son Dakika

Elektrik kontağı arazi aracını yaktı

7 saat önce

TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında ilerleyen arazi aracı elektrik kontağından başlayan yangında kullanılmaz hale geldi.

Elektrik kontağı arazi aracını yaktı, System.String[]

TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında ilerleyen arazi aracı elektrik kontağından başlayan yangında kullanılmaz hale geldi.


Yangın, öğle saatlerinde TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ö.C.'nin kullandığı arazi aracı, TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında ilerlerken elektrik kontağı nedeniyle alev aldı. Aracın dumanlarla kaplanması üzerine sürücü Ö.C. aracını yolun sağ şeridine park ederek alevlere müdahale etti. Ancak alevler kısa sürede aracın motor kısmını tamamen kapladı. Sürücü Ö.C.'nin haber vermesi üzerine olay yerine Gümüşova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri gelerek, alevlere müdahale ettiler. İtfaiyenin müdahalesi ile alevler kısa sürede söndürülürken yangında yaralanan olmadı. Ancak arazi aracı kullanılmaz hale geldi.


Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

TEM Otoyolu, Gümüşova, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 07:27 Kaynak: İHA
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