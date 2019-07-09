Son Dakika Haberleri: Elektrik kontağı evi küle çevirdi
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Elektrik kontağı evi küle çevirdi

1 saat önce

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir ev elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında kullanılamaz hale geldi.

Elektrik kontağı evi küle çevirdi, System.String[]
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir ev elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında kullanılamaz hale geldi.
Dumlupınar Mahallesi'nde 4 katlı binanın ikinci katından duman yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çabasıyla diğer katlara ve bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü.
Daha sonra polis ve itfaiye ekipleri kullanılamaz hale gelen evde incelemede bulundu.
Yangının evin yatak odasından başladığı ve tavandaki spot lamba tesisatının elektrik kontağına neden olduğu tahmin ediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:48 Kaynak: AA
İtfaiye, Seyhan, Polis, Adana, Güncel
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