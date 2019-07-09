Elektrik kontağı evi küle çevirdi
1 saat önce
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir ev elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında kullanılamaz hale geldi.
Adana Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:48 Kaynak: AA
'nın merkez Seyhan
ilçesinde bir ev elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında kullanılamaz hale geldi. Dumlupınar
Mahallesi'nde 4 katlı binanın ikinci katından duman yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çabasıyla diğer katlara ve bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü.
Daha sonra polis ve itfaiye ekipleri kullanılamaz hale gelen evde incelemede bulundu.
Yangının evin yatak odasından başladığı ve tavandaki spot lamba tesisatının elektrik kontağına neden olduğu tahmin ediliyor.
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