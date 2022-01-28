Elektrik kontağı evi yaktı, 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Gaziantep'te elektrik kontağındaki arızadan dolayı çıkan yangın evi kül etti. Evde bulunan anne ve çocuğu dumandan etkilenirken yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Dülük Baba Mahallesi Hacı Mahmut Sokakta meydana geldi. İddiaya göre sokakta bulunan 4 katlı apartmanın ikinci katında elektrik kontağındaki arızadan kaynaklı yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm evi sararken evde bulunan anne ve çocuğu büyük panik yaşadı. Dumandan etkilenen anne ile çocuğu çevredeki vatandaşların yardımıyla evden çıkarılırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Kar'a saplanan itfaiye için vatandaşlar seferber oldu

112 Acil Sağlık Ekibi dumandan etkilenen anne ve çocuğuna müdahale ederken yollarda biriken kardan dolayı olay yerine giremeyen itfaiye aracı kar'a saplandı. Kar'a saplanan itfaiye aracını çıkarmak için vatandaşlar seferber oldu. Yangında yaşanan küçük çaplı patlamadan dolayı sokakta bulunan elektrik kablosu koparak yere düştü. Polis ekipleri kablonun kimseye zarar vermemesi için bölgeye giriş ve çıkışı kapattı. Olay yerine sevk edilen EnerjiSA Arıza Müdahale Ekibi arızayı gidermek çalışmalara başladı. - GAZİANTEP