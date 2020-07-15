Elektrik kontağı evi yaktı, 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Elektrik kontağı evi yaktı, 4 kişi dumandan etkilendi

DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde, elektrik kontağındaki arızadan kaynaklanan yangında 2 katlı evin üst katı yanarken, 4 kişi dumandan etkilendi.

DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde, elektrik kontağındaki arızadan kaynaklanan yangında 2 katlı evin üst katı yanarken, 4 kişi dumandan etkilendi.

Saat 21.00 sıralarında Yığılca Çamlı Köyü'nde Hayri Bayram'a ait evde elektrik kontağındaki arıza nedeniyle yangın çıktı. Alev alev yanan evi söndürmek için vatandaşlar müdahale etti. S.F., A.F., K.Y. ve U.E. yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilendi. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, evin üst katı kullanılmaz hale geldi. 112 Acil Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 4 kişiyi Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti


Yığılca, Çamlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 00:21 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Elektrik kontağı evi yaktı, 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:59 ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım 00:34 Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu 00:05 Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti 22:53 Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı 22:29 Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak 18:47 İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor 18:10 1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı 16:54 Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 16:14 Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış 15:48 Koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı illerden olan Diyarbakır'da tepki çeken fotoğraf 14:56 Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
00:59
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
00:34
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
00:05
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
22:53
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
22:29
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
18:47
1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı
18:10
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
16:54
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
16:14
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 06:39:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elektrik kontağı evi yaktı, 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]