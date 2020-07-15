Elektrik kontağı evi yaktı, 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Elektrik kontağı evi yaktı, 4 kişi dumandan etkilendi

DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde, elektrik kontağındaki arızadan kaynaklanan yangında 2 katlı evin üst katı yanarken, 4 kişi dumandan etkilendi.

DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde, elektrik kontağındaki arızadan kaynaklanan yangında 2 katlı evin üst katı yanarken, 4 kişi dumandan etkilendi.

Saat 21.00 sıralarında Yığılca Çamlı Köyü'nde Hayri Bayram'a ait evde elektrik kontağındaki arıza nedeniyle yangın çıktı. Alev alev yanan evi söndürmek için vatandaşlar müdahale etti. S.F., A.F., K.Y. ve U.E. yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilendi. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, evin üst katı kullanılmaz hale geldi. 112 Acil Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 4 kişiyi Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yığılca, Çamlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 00:42 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Elektrik kontağı evi yaktı, 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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