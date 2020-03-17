Elektrik kontağı tavukhaneyi küle çevirdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elektrik kontağı tavukhaneyi küle çevirdi - Son Dakika

Elektrik kontağı tavukhaneyi küle çevirdi

6 saat önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan yangında bir tavukhane küle döndü.

Elektrik kontağı tavukhaneyi küle çevirdi, System.String[]

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan yangında bir tavukhane küle döndü.


Bugün saat 16.30 sıralarında Ayaz Mahallesi'nde damızlık üretimi yapan bir tavukhanede elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede tavukhaneyi saran yangın tesisi kullanılamaz hale getirdi. Olay sırasında tavukhanenin boş olduğu ve gelecek yeni damızlıklar için temizlenip bekletildiği öğrenildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ile yangın tamamen söndürülürken, tesis kullanılamaz hale geldi. Zamanında müdahale yangının bitişikteki binalara sıçramasına mani oldu. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 07:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Soma'da insan vücuduna ait 4 parça daha bulundu
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı
Uzaktan eğitimde ilk dersi Bakan Ziya Selçuk verecek Uzaktan eğitimde ilk dersi Bakan Ziya Selçuk verecek         
19:04
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi         
15:22
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor         
15:14
İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları yayınlıyor İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları yayınlıyor         
12:24
Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı         
12:21
Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı         
11:27
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü         
11:05
Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı         
10:43
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı         
10:23
CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz         
10:16
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi         
09:58
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi         
09:52
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor         
09:39
Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı         
09:24
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 01:37:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elektrik kontağı tavukhaneyi küle çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]