Olay, Sanayi Mahallesi'nde bulunan marangoz atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Kaynak: İHA

Kocaeli, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elektrik kontağında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika

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