Son Dakika Haberleri: Elektrik Kontağından Çıkan Evi Küle Çevirdi: Babaanne, Gelin ve Torun Yaralandı

Elektrik Kontağından Çıkan Evi Küle Çevirdi: Babaanne, Gelin ve Torun Yaralandı

1 saat önce

ADANA'da elektrik kontağından çıkan yangın, evi küle çevirdi.

Elektrik Kontağından Çıkan Evi Küle Çevirdi: Babaanne, Gelin ve Torun Yaralandı, System.String[]
ADANA'da elektrik kontağından çıkan yangın, evi küle çevirdi. Yangında ev sahibi Aslı Ç. ve 7 aylık oğlu Emir, dumandan etkilendi, kayınvalide Songül Ç. ise elinden ve yüzünden hafif şekilde yaralandı. Yangın, saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi 20058 Sokak'taki iki katlı müstakil binan üst katındaki evde çıktı. Evi saran alevleri fark eden Aslı Ç., oğlu Emir'i da yanına alarak dışarı çıktı. Yan binada oturan kayınvalidesi Songül Ç., evin yandığını görüp, alevlere müdahale etmek istedi. Bu sırada vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. Yangına müdahale ettiği sırada elinde ve yüzünde küçük yanıklar oluşan Songül Ç. ile dumandan etkilenen Aslı Ç. ile bebeği Emir, ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kayınvalide, gelini ve torununun durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye erlerince söndürülen ve evi küle çeviren yangının, elektrik kontağından çıktığı saptandı. Polis, yangınla ilgili soruşturmaya devam ediyor. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:18 Kaynak: DHA

Torun, Adana, 3. Sayfa
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