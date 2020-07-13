Elektrik kontağından çıkan kıvılcım evi kül etti, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Elektrik kontağından çıkan kıvılcım evi kül etti, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan bir ev, elektrik kontağından çıkan kıvılcımla alev aldı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan bir ev, elektrik kontağından çıkan kıvılcımla alev aldı. Olayda dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Yenişehir ilçesi Ofis semti Kurt İsmail Paşa 4. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı apartmanın 4. katında bulunan dairede elektrik kontağından çıkan kıvılcımlar nedeni ile yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler daireyi sardı. Dairede bulunan 2 kişi dumandan etkilendi. Komşuların haber vermesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.


Apartman tedbir amacıyla boşaltılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Yenişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:10 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elektrik kontağından çıkan kıvılcım evi kül etti, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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