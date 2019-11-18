Son Dakika Haberleri: Elektrik kontağından çıkan yangın 6 evi kül etti
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Elektrik kontağından çıkan yangın 6 evi kül etti

7 saat önce

ELAZIĞ'ın Arıcak ilçesine bağlı Karakaş köyünde elektrik kontağından çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi, 1 kişi hafif yaralandı.

Elektrik kontağından çıkan yangın 6 evi kül etti, System.String[]

ELAZIĞ'ın Arıcak ilçesine bağlı Karakaş köyünde elektrik kontağından çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi, 1 kişi hafif yaralandı.

Yangın öğle saatlerinde yaşandı. Karakaş köyünde yaşayan Yaşar Özel'e ait bir evde elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede yan yana olan diğer evlere sıçradı.

Köylülerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 6 evdeki yangına müdahale etti. 3 evdeki yangın söndürülürken, 3'ünde ise soğutma çalışması devam ediyor.

Yangına müdahale sırasında 1 kişi hafif yaralandı. Yaralı, ambulansla Arıcak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.


Yaşar Özel, İtfaiye, Arıcak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:51 Kaynak: DHA
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