Elektrik kontağından çıkan yangın büyümeden söndürüldü
49 dakika önce
Edirne'nin Keşan ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Edirne Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:20 Kaynak: İHA
'nin Keşan
ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın, Sanatkarlar Sanayi Sitesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Sitede bulunan kuruyemiş işleme atölyesinin elektrik kontağında meydana gelen arıza sonucu oluşan yangını çalışanlar fark etti. Yangını fark eden işletme sahipleri yangına ilk müdahaleyi kendi imkanlarıyla yaparken, itfaiyeyi aradı. İşletmede bulunan sanayi tipi tüplere de sirayet eden yangına, olay yerine yakın olan Keşan Belediyesi İtfaiye
ekipleri, zaman kaybetmeden gelerek yangın büyümeden söndürüldü.
Yangında yaralanan olmazken, işletmede maddi hasar meydana geldi. - EDİRNE
Aynı binada 3 saat arayla çıkan yangın korku yarattı Manisa'da korkutan orman yangını Çiftlik yangınında 2 bin balya saman kül oldu Ceza kesen polise vatandaştan tuhaf tepki: Bayram harçlığı mı çıkarıyorsunuz?