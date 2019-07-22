Elektrik kontağından çıkan yangın çatı katını küle çevirdi
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangında evin çatı katı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Sakarya Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:50 Kaynak: İHA
'nın Hendek
ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangında evin çatı katı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın, sabah saat 06.45 sıralarında Hendek ilçesi Yeşilyurt
Hacıkışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 76 yaşındaki Hüseyin Ç. ve 73 yaşındaki Asiye Ç.'nin ikamet ettiği 3 katlı binanın çatı katında elektrik kontağından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Can kaybının olmadığı yangında evin çatı katı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İlk belirlemelere göre ise yangının çatı katında bulunan elektrik kontağından kaynaklandığı tespit edildi. - SAKARYA
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