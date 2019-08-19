Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti
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Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül ettiAdana'nın Ceyhan ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle bir ev kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:26 Kaynak: DHA
Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti Adana
'nın Ceyhan
ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle bir ev kullanılamaz hale geldi.
Toktamış Mahallesi'nde Mehmet Çalış'a ait evde elektrik kontağından meydana gelen arıza nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm odalara sıçrarken komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, vatandaşların da yardımıyla itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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