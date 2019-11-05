Son Dakika Haberleri: Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti
Son Dakika 3. Sayfa Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti

Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti

7 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında ev küle döndü.

Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında ev küle döndü.


Edinilen bilgiye göre olay Çaycuma ilçesine bağlı Kızılbel köyü Seferler Mahallesi'nde meydana geldi. M.G. isimli şahsın evinde ilk belirlemelere göre elektrik tesisatında meydana gelen arızadan kaynaklanan yangın olayı meydana geldi. Yangına Çaycuma Belediyesi'ne ait iki İtfaiye ekibi ve jandarma tarafından müdahale edilerek yangın kontrol altına alındı. Yangın başka bire ve sıçramadan kısa sürede söndürülerek soğutma çalışmaları tamamlandı. Yangında yaralanan olmazken evin büyük bölümünde maddi hasar meydana geldi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Kızılbel, Çaycuma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Taksim'de korkutan yangın: Vatandaşlarda paniğe neden oldu
Kuyuya atlayıp intihara kalkışan üniversiteli, gönderdiği konumla bulundu İstanbul'da filmlere taş çıkartacak olay! Minibüsle kaçırılan kızı halk otobüsüyle kurtardılar Uçuruma yuvarlanan kadın, kendisini kurtarmak isteyen ekiplere cep telefonunu arattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 17:58:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]