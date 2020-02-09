Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti - Son Dakika

Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti

31 dakika önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, iddiaya göre elektrik kontağından çıkan yangında, bir ev kullanılamaz hale geldi.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, iddiaya göre elektrik kontağından çıkan yangında, bir ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan bir evde çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası evde yapılan incelemede herhangi birinin olmadığı, ev sahibinin komşu ziyaretinde olduğu öğrenildi. Elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti

İtfaiye, Nazilli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Apartmanda çıkan yangında anne ve 2 çocuğu, dumandan etkilendi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 3 bölgeye yoğun kar yağışı uyarısı Canan Karatay'ın gribe karşı önerdiği "tirşik çorbası" Maraş'ta 5 bin kişiye dağıtıldı TSK tarafından Suriye'ye obüs ve tank sevkiyatı yapıldı

Son Dakika Haberleri
00:52 Kenan İmirzalıoğlu dizi sürelerinin uzun olmasından yakındı
23:41 Ebru Gündeş makyajsız görüntülendi!
23:05 ABD'li Instagram modeli Natalie Roush, paylaşım başına 3 bin sterlin kazanıyor
22:52 Aldatılan kadın, eşini dövdüğünü Esra Erol'da itiraf etti
21:35 Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 01:24:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]