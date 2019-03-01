Son Dakika Haberleri: Elektrik Kontağından Çıkan Yangın Evi Küle Çevirdi

Elektrik Kontağından Çıkan Yangın Evi Küle Çevirdi

48 dakika önce

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde tek katlı müstakil ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Elektrik Kontağından Çıkan Yangın Evi Küle Çevirdi, System.String[]
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde tek katlı müstakil ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülürken, evde yalnız yaşadığı öğrenilen Bülent Şengül (65) son anda kendisini dışarı atarak kurtuldu.

Karşıyaka Mahallesi'nde, Bülent Şengül'e ait tek katlı evde, bugün saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın kısa sürede tüm evi sardı. Şengül, son anda alevleri fark edip, dışarı çıkarak canını kurtardı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekipleri su sıkarak alevleri 1 saatte söndürürken, ev kullanılmaz hale geldi. Polis, yangının nereden çıktığının kesin tespiti için olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:53 Kaynak: DHA

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