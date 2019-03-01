Elektrik Kontağından Çıkan Yangın Evi Küle Çevirdi
48 dakika önce
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde tek katlı müstakil ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
DENİZLİ'nin Pamukkale
ilçesinde tek katlı müstakil ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülürken, evde yalnız yaşadığı öğrenilen Bülent Şengül (65) son anda kendisini dışarı atarak kurtuldu. Karşıyaka
Mahallesi'nde, Bülent Şengül'e ait tek katlı evde, bugün saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın kısa sürede tüm evi sardı. Şengül, son anda alevleri fark edip, dışarı çıkarak canını kurtardı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye
ekipleri su sıkarak alevleri 1 saatte söndürürken, ev kullanılmaz hale geldi. Polis
, yangının nereden çıktığının kesin tespiti için olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Denizli
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:53 Kaynak: DHA
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