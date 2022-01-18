Elektrik kontağından çıkan yangın evi küle çevirdi - Son Dakika

Adana'da 14 katlı apartmanın 4'üncü katında çıkan yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında bir kadın dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe mahallesinde bulunan 14 katlı bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar apartman dairesinden alevlerin yükseldiği görmesi üzerine durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Evde yaşayan yalnız yaşayan kadın yangının çıkmasıyla kendi imkanlarıyla dairenden çıktı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını 1 saat içerisinden tamamen söndürdü. Apartman sakinlerinden Nergis A. dumandan etkilendiği için sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye erlerinin yaptığı incelemede yangının elektrik kontağından çıktığını belirledi. Yangından apartman dairesi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - ADANA