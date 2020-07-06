Elektrik kontağından çıkan yangın hayatlarını kararttı - Son Dakika

Elektrik kontağından çıkan yangın hayatlarını kararttı

Adana'da elektrik kontağından çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen Mehmet-Yağmur Tozman çifti, yardım bekliyor.

Adana'da elektrik kontağından çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen Mehmet-Yağmur Tozman çifti, yardım bekliyor. İşsiz çift, yangında itfaiye ekiplerinin kurtardığı bir buçuk yaşındaki 'Paşa' isimli köpekleriyle teselli buluyor.

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Kasaplık yapan Mehmet Aslan (31) ile avukat katibi Yağmur Tozman (27) çifti 3 sene önce evlendi ve Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesinde oturmaya başladı. Çift hayatlarını mutlu şekilde devam ettirirken korona virüs döneminde önce Yağmur ücretsiz izne çıkartıldı ardından da eşi Mehmet işsiz kaldı.


Geçen hafta Çarşamba günü ise çift evde yokken elektrik kontağından yangın çıktı. Komşuların itfaiyeye haber vermesiyle olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü ancak ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye evdeki yangını söndürmeye çalışırken olay yerine gelen çift, evde köpeklerinin de mahsur kaldığını söyledi. Bunun üzerine kendisi de köpek eğitmeni olan bir itfaiye eri, alevlerin arasında kalan 1 buçuk yaşındaki 'Paşa' isimli köpeği kurtardı.


Evleri yanan işsiz çiftin şuan tek tesellisiyse kurtarılan köpekleri.


"Köpeğimin kurtarılmasını istedim"


Yangının nasıl olduğunu İHA muhabirine anlatan Yağmur Tozman, "Evde değildim çarşıdaydım. Komşularım aradı ve evinden dumanlar çıkıyor dediler. Bende hemen eşimi aradım ve ocakta yemek mi unuttun diye sordum. Oda bende çıktım ama hiçbir şey bırakmadım dedi. Öyle deyince korktum ve hemen komşularıma kapıyı kırıp köpeğimi kurtarmalarını söyledim. Çünkü köpeğim benim için çok değerli. Komşularım kapıyı kırmışlar ama yetişene kadar evim tamamen yanmış. Paşa'yı itfaiyeciler kurtardılar çok şükür. Ben gelip evin halini görünce sağ çıkacağını düşünemedim. Çok şükür ki sağ çıktı" diye konuştu.


"Paşa'nın yüzü, kalçası ve sırtı yandı"


Köpeğinin sağlık durumu hakkında bilgiler veren Tozman, "Eşim eve geldiğinde 'Paşa, Paşa' diye seslenmiş ve oda ağlayarak balkondan ses vermiş. İtfaiyecilerde girip onu kurtardılar sağ olsunlar. Paşa'nın yüzü yandı, kalça kısmı ve sırtı yandı. Hemen veterinere götürdük müdahale ettiler" ifadelerini kullandı.


Yardım beklediklerini ve zor durumda olduklarını belirten genç kadın, "Bende eşimde çalışmıyoruz. Nasıl yapacağız hiçbir fikrim yok. Her şeyimiz yeniydi ama hiçbir şeyimiz kalmadı. Şuan annemlerin evinde kalıyoruz. Orada da sonsuza kadar kalamayacağız. İnşallah herkesten yardım gelir" dedi. - ADANA

Mehmet Yağmur, İtfaiye, Adana, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 10:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Elektrik kontağından çıkan yangın hayatlarını kararttı - Son Dakika
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