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Elektrik kontağından çıkan yangın iki evi küle çevirdi - Son Dakika

Elektrik kontağından çıkan yangın iki evi küle çevirdi

21.02.2022 11:30
Elektrik kontağından çıkan yangın iki evi küle çevirdi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, sabah saatlerinde Kastamonu'nun Cide ilçesi Döngelce köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Özbudak ve Muharrem Ünlü'ye ait evlerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, iki evi de sardı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Cide Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren müdahalesi ile alevler söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken iki ev kullanılmaz hale geldi. Yapılan ilk incelemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

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Kastamonu, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elektrik kontağından çıkan yangın iki evi küle çevirdi - Son Dakika


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