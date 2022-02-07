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Elektrik kontağından çıkan yangın, inşaat işçilerinin kaldığı 8 konteyneri kül etti - Son Dakika

Elektrik kontağından çıkan yangın, inşaat işçilerinin kaldığı 8 konteyneri kül etti

07.02.2022 11:55

İstanbul Ümraniye'de inşaat işçilerinin kaldığı 8 konteyner, elektrik kontağından çıkan yangın sebebiyle bir anda alev alev yandı. Korku dolu anlar, bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Ümraniye'de saat 10.00 sıralarında Site Mahallesi Karabük Sokak içerisinde bulunan bir inşaat alanındaki konteynerlerde iddiaya göre, inşaat alanında bulunan 8 konteyner elektrik kontağından oluşan yangın sonrası alev alev yandı. Alevleri gören şantiye çalışanları durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

KORKU DOLU ANLAR KAMERALARDA

Adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Alevlerin kısa sürede sardığı konteynırlarda o esnada işçilerin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Alevlerin konteynerleri sardığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken, itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

"SAHADA ÇALIŞIRKEN FARK ETTİK"

Yangın esnasında olay yerinde bulunan Cumali Baybars, "Sahada çalışıyorduk. Alevleri gördük. Elektrik kontağında sorun oldu sanırım. 8 tane konteyner yandı. İtfaiye ekipleri geldi" diye konuştu.

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Ümraniye, İnşaat, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elektrik kontağından çıkan yangın, inşaat işçilerinin kaldığı 8 konteyneri kül etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elektrik kontağından çıkan yangın, inşaat işçilerinin kaldığı 8 konteyneri kül etti - Son Dakika
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