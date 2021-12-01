Denizli'nin Honaz ilçesinde elektrik kontağından çıkan yağın büyük hasara yol açtı. İtfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında 2 iki ev ve 2 traktör yandı.

Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Yeni Mahalle Orta Sokakta Samim Sarıkaya ya ait üç katlı bir evde gece 22.30 sıralarında yangın çıktı. Alevi gören vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasına rağmen büyüyen yangın bitişikteki eski eve de sıçradı. Yaklaşık iki saatte kontrol altına alınan yangında üç katlı evin birinci katı, yangının sıçradığı eski ev ve iki traktör yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemede yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi. Ekiplerin soğutma çalışması gecenin geç saatlerine kadar devam etti. Yangında can kaybı ve yaralanan olmadı.

(Hasan Durna - Eren Elyesa Polat/ İHA)