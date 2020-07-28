Elektrik kontağından çıkan yangında 4 işçi dumandan etkilendi - Son Dakika

Elektrik kontağından çıkan yangında 4 işçi dumandan etkilendi

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde bulunan bir fabrikada elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle 4 işçi dumandan etkilenirken, fabrikada hasar meydana geldi.

Erenler ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan Modern Sanayi Sitesi içerisindeki bir elektromekanik fabrikasında öğle saatlerinde elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. Yangına ilk müdahale işçiler tarafından yapılırken, haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve çok sayıda 112 Acil ekipleri geldi. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, olayda işçiler Feyzullah Kanlı, Yasin Karaoğlan, Ömer Engin ve Rahmi Köseoğlu dumandan etkilendi. Olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana gelirken, fabrikada tren tuvaleti ve atık su vakum sistemlerinin üretildiği öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.