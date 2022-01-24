Üye Girişi
Elektrik kontağından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Elektrik kontağından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

24.01.2022 20:38
Elektrik kontağından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir apartman dairesinde elektrik kontağından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir apartman dairesinde elektrik kontağından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Numune Mahallesi 566 Sokak'ta üç katlı bir apartmanın birinci katındaki dairede çıktı. Öğrencilerin yaşadığı evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, evi saran evleri diğer dairelere sıçramadan söndürdü. İtfaiye erleri, ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangının elektrik kontağından çıktığını belirledi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Elektrik kontağından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
Elektrik kontağından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Elektrik kontağından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


Ahmet Davutoğlu cephesinden Demirtaş'a dava yanıtı: Kötü niyetli bir yaklaşımdır Ahmet Davutoğlu cephesinden Demirtaş'a dava yanıtı: Kötü niyetli bir yaklaşımdır         
20:37
TEM otoyolu ve caddede mahsur kalan vatandaşlar bölgedeki hastaneye sığındı TEM otoyolu ve caddede mahsur kalan vatandaşlar bölgedeki hastaneye sığındı         
20:34
Son Dakika: İzmir'de vapur seferleri iptal edildi Son Dakika: İzmir'de vapur seferleri iptal edildi         
20:25
Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım         
16:16
Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis         
15:43
Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor         
14:26
Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu         
13:40
Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler         
12:34
Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti! Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti!         
11:59
Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi         
11:58
Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti!         
11:57
Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor         
10:28
Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum! Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!         
10:12
Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek         
10:04
Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27

Son Dakika Haberleri
20:34 TEM otoyolu ve caddede mahsur kalan vatandaşlar bölgedeki hastaneye sığındı
20:28 Kocaeli'de belediye hoparlöründen trafiğe çıkılmaması çağrısı yapıldı
20:24 Son Dakika: İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
20:24 Ersun Yanal Milli takımın başına geçiyor iddiası
20:18 Son Dakika: Türkiye'de 24 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 156 kişi vefat etti, 67 bin 23 yeni vaka tespit edildi
19:47 Toplu taşımalar yolda kaldı, vatandaşlar yürüyerek evlerine gitmeye çalıştı
19:52 İstanbul'da kar etkisini arttırıyor! Metrobüsler tıklım tıklım doldu, araçlar yolda kaldı
19:51 Acun'un hamlesi Galatasaray'a ilaç gibi gelecek!
19:33 Bebeğini emziren kadına kocasının verdiği destek sosyal medyayı mest etti
19:32 Sedef Kabaş'ın tutuklanmasının ardından RTÜK'ten TELE 1'e ağır ceza
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 20:42:01. #1.13#
SON DAKİKA: Elektrik kontağından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement