Son Dakika Haberleri: Elektrik Kontağından Çıkan Yangında Ev Kullanılmaz Hale Geldi

Elektrik Kontağından Çıkan Yangında Ev Kullanılmaz Hale Geldi

1 saat önce

DENİZLİ'nin Çal ilçesindeki evde, elektrik kontağında meydana gelen kaçak sonucu yangın çıktı.

Elektrik Kontağından Çıkan Yangında Ev Kullanılmaz Hale Geldi, System.String[]
DENİZLİ'nin Çal ilçesindeki evde, elektrik kontağında meydana gelen kaçak sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Dağmarmara Mahallesi'nde çıktı. Mert Battal'a ait tek katlı evde iddiaya göre elektrik kontağında meydana gelen kaçak sonucu çıkan yangında dumanları görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İçeride kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tem evi sardı. hbar üzerine olay yerine gelen itfaiye çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı tahmen edilen yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma ile ilgili soruşturma başlattı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:26 Kaynak: DHA

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