Yangın, Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi Nakliyeciler sitesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 01 AJN 458 plakalı kamyondan alevler yükseldiğini gören site görevlisi durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın bölgesine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri müdahaleye başladı. Kamyondaki yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elektrik kontağından çıkan yangında kamyon kül oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.