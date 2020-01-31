Elektrik kontağından çıkan yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Elektrik kontağından çıkan yangını büyümeden söndürüldü

7 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bir apartman dairesinde elektrik kontağından meydana gelen yangın büyümeden söndürüldü.

Elektrik kontağından çıkan yangını büyümeden söndürüldü, System.String[]

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bir apartman dairesinde elektrik kontağından meydana gelen yangın büyümeden söndürüldü.


Olay, Muğla'nın Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi Ova Sokakta bulunan Güzide apartmanında meydana geldi. Apartmanın ikinci katındaki dairenin mutfak bölümünde elektrik kontağından yangın çıktı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yangın diğer dairelere ve evin diğer odalarına sıçramadan söndürüldü. Yangın anında apartmanda bulunan kişiler, yangın merdiveninden tahliye edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Mahalle sakinleri ise kaldırıma araçlarını park edenlere tepki gösterdi. İtfaiye ve ambulans ekiplerinin sokağa girmekte zorlandığını dile getiren bir mahalle sakini, "Bu sokakta araçlar kaldırımları sürekli işgal ediyorlar. Sabah akşam park halindeler. Ne yaya geçidine yol veriliyor, ne de işte yangın çıktığı zaman böyle müdahale edilebiliyor" diye konuştu. - MUĞLA

Menteşe, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:01 Kaynak: İHA
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