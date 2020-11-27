Elektrik kontağından çıkan yangını itfaiye söndürdü - Son Dakika

Elektrik kontağından çıkan yangını itfaiye söndürdü
27.11.2020 19:30
KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde 3 katlı apartmanın giriş katındaki dairede elektrik kontağından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde 3 katlı apartmanın giriş katındaki dairede elektrik kontağından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ev kullanılmaz hale geldi.
Tavşanlı ilçesi Moymul Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın giriş katında oturan A.S.'ye ait dairede elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen itfaiye erleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında daire kullanılmaz hale geldi.
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