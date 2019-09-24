Son Dakika Haberleri: Elektrik kuyusunda mahsur kalan kedi 415 yataklı hastaneyi ayağa kaldırdı
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Elektrik kuyusunda mahsur kalan kedi 415 yataklı hastaneyi ayağa kaldırdı

1 saat önce

Elektrik kuyusunda mahsur kalan kedi 415 yataklı hastaneyi ayağa kaldırdıBURSA - Bursa'da bir hastanenin elektrik kuyusunda mahsur kalan kedi, 415 yataklı hastaneyi ayağa kaldırdı.

Elektrik kuyusunda mahsur kalan kedi 415 yataklı hastaneyi ayağa kaldırdı

BURSA - Bursa'da bir hastanenin elektrik kuyusunda mahsur kalan kedi, 415 yataklı hastaneyi ayağa kaldırdı. Kuyuya inen itfaiye ekiplerini ve vatandaşları gören kedi bir anda gözden kayboldu.

Olay, merkez Yıldırım İlçesi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde bulunan elektrik hatlarının içinden geçtiği kuyuda meydana geldi. Üzeri demir ile kapatılan kuyuya giren kedi kuyudan çıkamayınca çığlığı üzerine hastane çalışanları ayağa kalktı. Çevredeki vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri aşağı inmek için kuyunun demir kapısını yerinden söktü. İtfaiye ekibinin ve vatandaşların kuyuya indiğini gören kedi bir anda gözden kayboldu.

Elektrik kuyusunda mahsur kalan kedi 415 yataklı hastaneyi ayağa kaldırdı

İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:28 Kaynak: İHA
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