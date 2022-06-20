Elektrik Mühendisleri Odası: "Oecd Verileri, Ülkemizde Oecd Ortalamasından 6 Kat Daha Fazla Zam Yapıldığını Ortaya Koymaktadır" - Son Dakika
Üye Girişi

Elektrik Mühendisleri Odası: "Oecd Verileri, Ülkemizde Oecd Ortalamasından 6 Kat Daha Fazla Zam Yapıldığını Ortaya Koymaktadır"

20.06.2022 18:00
Elektrik Mühendisleri Odası: "Oecd Verileri, Ülkemizde Oecd Ortalamasından 6 Kat Daha Fazla Zam Yapıldığını Ortaya Koymaktadır"

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerinin enerji zamlarının iktidarın iddia ettiği üzere yurtdışı kaynaklı olmadığını ortaya koyduğunu belirterek, “OECD verileri, 2015 yılından bu yana ülkemizde OECD ortalamasından 6 kat daha fazla zam yapıldığını ortaya koymaktadır” açıklaması yaptı.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerinin enerji zamlarının iktidarın iddia ettiği üzere yurtdışı kaynaklı olmadığını ortaya koyduğunu belirterek, "OECD verileri, 2015 yılından bu yana ülkemizde OECD ortalamasından 6 kat daha fazla zam yapıldığını ortaya koymaktadır" açıklaması yaptı.

EMO, bugün yaptığı yazılı basın açıklamasında, OECD verilerinin, siyasi iktidarın Türkiye'deki enerji zamlarının, yurtdışında oluşan maliyet artışlarından kaynakladığı ve yurttaşlara yansımasının düşük seviyede tutulduğuna yönelik iddialarını doğrulamadığını açıkladı. EMO tarafından yapılan açıklamada, "Diğer OECD ülkelerindeki tüketicilerin bahsi geçen artışlardan Türkiye'deki tüketiciler kadar etkilenmediği görülmektedir" dendi. Açıklama şöyle:

"Bilindiği üzere siyasi iktidar, elektrik, doğalgaz ve akaryakıta ardı ardına yapılan zamlar için dünyadaki fiyat artışlarını gerekçe gösteriyor. Oysa çeşitli ülkelerdeki enerji borsalarından anlık olarak oluşan geçici fiyat dalgalanmalarından örneklerle pahalı enerji gerçeğini gizlemeye çalışıldığı, OECD verileri ile bir kere daha net bir şekilde görülmektedir. OECD'nin 2015'i baz yıl alarak gerçekleştirdiği enerji endeksi incelendiğinde, Türkiye'nin OECD ortalaması ile arasındaki makasın düzenli olarak açıldığı görülmektedir. Mart 2022 itibarıyla Türkiye'nin endeks değeri 409'a ulaşırken, aynı ayda OECD ortalaması 151'de kaldı. Baz yıl kabul edilen 2015'ten bu yana ülkemizdeki enerji fiyatlarındaki artış oranı yüzde 309 olurken, OECD ülkelerinin ortalamasındaki artış yüzde 51 olarak belirlendi. OECD verileri, 2015 yılından bu yana ülkemizde OECD ortalamasından 6 kat daha fazla zam yapıldığını ortaya koymaktadır."

Açıklamada; tüm dünyada birincil enerji kaynaklarının en yüksek değerlere ulaştığının ifade edildiği Temmuz 2021-Nisan 2022 arasındaki dönemde, OECD genelinde tüketicilere yansıyan zam oranı yüzde 26 ile sınırlı kalırken, bu rakamın Türkiye'de yaklaşık 4 katı olduğu belirtildi. Açıklamanın devamında şöyle dendi:

"SALGIN SONRASI FİYATLAR İKİYE KATLANDI"

"Salgın sonrası birincil kaynaklarda başlayan arz krizinin yaşandığı döneme bakıldığında ise Temmuz 2021 itibarıyla OECD'nin ortalamasında endeks değerinin 120 olduğu, ülkemiz değerinin ise 203 olduğu görülmektedir. Enerji krizinin yaşandığı söz konusu dönemde OECD ortalamasının 4 katı daha fazla zam yapıldığı görülmektedir. Rusya- Ukrayna savaşı dolayısıyla şubat ayından bu yana tedarik sorunları yaşayan 27 AB ülkesindeki ortalama artış bile yüzde 30,5 düzeyinde kalmıştır. ABD'de ise fiyatlar yalnızca yüzde 21,9 oranında zamlandı. G7 ülkelerindeki ortalama artış yüzde 24,1 olarak hesaplanırken, OECD'nin zam sıralamasının sonunda yüzde 9.9 ile İsrail ve yüzde 3.4 ile İsviçre yer aldı."

İlk AKP hükümetinin kurulduğu 2002'nin sonunda Türkiye'nin endeks değeri 31, OECD ortalamasının ise bu değerin yaklaşık iki katı olduğunun belirtilirken, "AKP hükümetlerinin iş başında olduğu bu dönemde, OECD ortalaması yüzde 156 artarken, ülkemizde ise yüzde 1220 oranında rekor artış yaşandı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"AKP DÖNEMİNDE YÜZDE 1220 ZAM"

"İlk AKP hükümetinin kurulduğu 2002'nin sonunda ülkemizin endeks değeri 31, OECD ortalaması ise bu değerin yaklaşık iki katı yani 59 idi. AKP hükümetlerinin iş başında olduğu bu dönemde, OECD ortalaması yüzde 156 artarken, ülkemizde ise yüzde 1220 oranında rekor artış yaşandı. Aynı dönemde ABD'de enerji fiyatları yüzde 145, AB ülkelerinde yüzde 141, G7 ülkelerinde ise yüzde 136 zamlandı. İsrail yüzde 67, İsviçre yüzde 44 ile OECD içindeki en düşük zam oranına sahip ülkeler oldu. Nisan 2022 itibarıyla OECD ülkeleri içinde en yüksek endeks değerine sahip olarak zam şampiyonuna dönüşen ülkemizin en yakın takipçisi Hollanda'nın endeks değeri yaklaşık yarımız kadardır. Üstelik Haziran 2022'den geçerli olmak üzere yapılan yeni zamla ülkemizin endeks değeri daha da artmıştır."

Temel bir insan hakkı olarak, ucuz ve kaliteli enerjiye erişim için özelleştirilen tüm enerji kurumlarının kamulaştırılmasının ve toplumcu bir enerji programının gerekliliğinin altının çizildiği açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"KALKINMA DÖNEMİNİ BAŞLATMAK İÇİN TÜM ENERJİ KURULUŞLARI KAMULAŞTIRILMALIDIR"

"AKP, iktidara geldiği 2002 yılından bu yana uyguladığı neo-liberal enerji politikalarıyla ülkemizi enerji yokluğu, enerji yoksulluğu ve pahalı enerji gerçeğiyle karşı karşıya bırakmıştır. Elektrik başta olmak üzere doğalgaz ve akaryakıt zamlarıyla giderek daha pahalı enerji kullanan ülke konumuna geldiğimiz açıkça ortadadır. Buna rağmen hükümet sözcüleri 'Dünyada ucuz enerji yok' söylemiyle; zamların 'vahşice' uygulanan özelleştirme ve piyasalaştırma uygulamalarından kaynaklandığı gerçeğinin üstünü örtmek istemektedir.

Enerji krizinden ve zam döngüsünden kurtulmak için kalkınma perspektifiyle hazırlanan toplumcu bir enerji programı uygulanması zorunluluk haline gelmiştir. Kamunun enerji yatırımları yapmasının önündeki engeller kaldırılarak, elektrik, doğalgaz ve petrol alanlarında dikey entegre kamu tekelleri yeniden kurulmalıdır. Temel insan haklarından biri olarak kabul edilen ucuz ve kaliteli enerjiye erişimi güvenceye almak, enerji maliyetlerinin ekonomik faaliyetleri tahrip etmediği bir kalkınma dönemini başlatmak için özelleştirilen tüm enerji kuruluşları kamulaştırılmalıdır."

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Almanya'da internet üzerinden 'nefret söylemlerini' paylaşanlara karşı operasyon Son dakika haberleri! Almanya'da internet üzerinden 'nefret söylemlerini' paylaşanlara karşı operasyon Lübnan: Uluslararası toplum destek vermezse Suriyeli göçmenleri zorla ülkeden çıkarırız Lübnan: Uluslararası toplum destek vermezse Suriyeli göçmenleri zorla ülkeden çıkarırız BBP Genel Başkanı Destici, partisinin 'Van Buluşması'nda konuştu Açıklaması BBP Genel Başkanı Destici, partisinin 'Van Buluşması'nda konuştu Açıklaması
Kaynak: ANKA

Togo Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elektrik Mühendisleri Odası: 'Oecd Verileri, Ülkemizde Oecd Ortalamasından 6 Kat Daha Fazla Zam Yapıldığını Ortaya Koymaktadır' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
18:49 2022-2023 sezonu için takımların harcama limitlerini açıkladı! En yüksek limit Galatasaray'da
18:47 Araştırma sonuçları kamuoyu ile paylaştı! İYİ Parti ikinci sırada yer aldı
18:02 YKS'de polisin sorduğu soruya "Annem de babam da vefat etti" cevabını veren genç kız yürek yaktı! İşte Ayşe'nin hayat öyküsü
17:49 Aynı evde yaşadığı kardeşi ölünce yatalak hasta 3 boyunca aç susuz kaldı
17:41 Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etti! Samuel Eto'o cezaevine girmemek için 3,8 milyon euro ödeyecek
17:33 Eczane çalışanlarına küfürler edip tehditler savurdu! Şüpheli gözaltına alındı
17:07 Kim Min-Jae'ye Rennes talip oldu! Fenerbahçe ise 20 milyon euro istiyor
17:02 ABD'de 17 yaşındaki genç kız, çalıştığı ofiste iş arkadaşı tarafından öldürüldü
16:39 Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Gaye Usluer, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi "muhalefeti yıprattığı" gerekçesiyle görevinden istifa etti
16:27 İbrahim Tatlıses katıldığı canlı yayında mal varlığını kime bırakacağını bir bir anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 19:00:34. #1.12#
SON DAKİKA: Elektrik Mühendisleri Odası: "Oecd Verileri, Ülkemizde Oecd Ortalamasından 6 Kat Daha Fazla Zam Yapıldığını Ortaya Koymaktadır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement