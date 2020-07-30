Elektrik Mühendisleri Odası, sınava giren öğrencileri tercih konusunda yönlendiriyor - Son Dakika

Elektrik Mühendisleri Odası, sınava giren öğrencileri tercih konusunda yönlendiriyor

Elektrik Mühendisleri Odası, sınava giren öğrencileri tercih konusunda yönlendiriyor Bu siteyi ziyaret etmeden tercih yapmayın Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Kontrol ve Otomasyon, Biyomedikal ve Tıp...

Elektrik Mühendisleri Odası, sınava giren öğrencileri tercih konusunda yönlendiriyor

Bu siteyi ziyaret etmeden tercih yapmayın

BURSA - Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Kontrol ve Otomasyon, Biyomedikal ve Tıp Mühendisliği Bölümlerini tercih edecek öğrencileri doğru tercih yapmaları konusunda tavsiyelerde bulunuyor.

Odanın web sitesinde öğrencilere doğru tercih yapmaları konusunda bilgiler veren oda, sınava giren öğrencilerin mutlaka bu siteyi ziyaret edip tavsiyelerden faydalanmasını istiyor. İmtihana girecek öğrencilere tavsiyelerde bulunan Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Mehmet Can, "Sevgili öğrenciler, ömrünüzün büyük bir bölümünü kapsayacak kararlar alma dönemindesiniz, 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gireceğiniz YKS sınavı ile seçtiğiniz programlar sonucunda sırtınızda taşıyacağınız bir meslek için değil, sizi sırtında taşıyacak bir meslek sahibi olacağınız bir program seçmelisiniz. Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi olarak, sınava girecek öğrencilere başarılar dilemenin yanında, oda üyelerimizin faaliyet alanlarına giren Elektrik, Elektronik, Elektrik- Elektronik, Elektronik ve Haberleşme ve Kontrol ve Otomasyon, Biyomedikal ve Tıp Mühendisliği programlarını üniversite hayatında seçmek isteyen kardeşlerimize bazı bilgiler aktarmak amacıyla hazırladığımız kılavuzumuz Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi'nin web sitesinde yayınlanmıştır. Bize göre ülkemizde anaokulundan doktora eğitimine kadar eğitim-öğretim A'dan Z'ye bozuk. Bunun tartışmasına girmeden yayınladığımız kılavuz ile var olan somut durum üzerine bir iki söz söyleyerek, Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme ve Kontrol ve Otomasyon, Biyomedikal ve Tıp Mühendisliği Bölümlerini programlarını seçecek olanlara yardımcı olmaya çalışacağız. Biz bu çalışmamız ile çok çeşitli isimler altında da olsa temelde Elektrik, Elektronik, Elektrik Elektronik, Elektronik ve Haberleşme ve Kontrol ve Otomasyon, Biyomedikal ve Tıp Mühendisliği bölümlerini tercih etmek amacı ile YKS sınavına girecek öğrencilere bazı tavsiyelerde bulunuyoruz. Bu kılavuz hazırlanırken Elektrik Mühendisleri Odası'nın çeşitli zamanlarda yayınlanan çalışmaları ile YÖK ve ÖSYM istatistiklerinden yararlanılmıştır" dedi.

Tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık ve eğitim fakültelerini tercih edenlerin dikkat etmeleri gereken bazı hususlar olduğunu ifade eden Can, "Bu alanlarda tercih yapabilmek için taban puan barajını geçmek gerekiyor. Elbette ilk önce bu sene için 170 puan barajını geçeceksiniz. YÖK, bazı bölümlere başarı sırası barajı getirdi. Hukuk, tıp, mühendislik, mimarlık ve eğitim fakültelerini tercih edecek adaylar aman dikkat! Doğru tercih için bu başarı sırasını göz önünde bulundurmak şart. ÖSYM 18 Temmuz 2019 tarihinde yaptığı duyuru ile; Tıp fakültelerini tercih edecek adayların barajını 50 bin, Hukuk fakülteleri için 190 bin, mühendislik (ziraat, su ürünleri ve orman fakülteleri hariç) 300 bin ve mimarlık fakültelerini listesine yazacakların ise 250 bin olarak ilan etti. Şu anda böyle sınava kadar ne olur bunu ülkemizde kimse bilemez. Sonuç olarak yeni durumda Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme ve Kontrol ve Otomasyon, Biyomedikal ve Tıp Mühendisliği programlarını seçmek istiyorsanız bugün için 300 bin başarı puanı üzerinde olmanız gerekiyor. Önceki yıllarda mühendislik programlarına MF-4 puan türü ile öğrenci alınıyordu. Yaz boz tahtasına değişen eğitim sistemimizde bu sene bu da değişti. MF-1, MF-2, MF-3, MF- puan türleri sayısal adı altında birleştirildi. Bu birleştirmede dikkat edilmesi gereken başarı puanlarını da geçmiş dönemlerdeki mukayeseyi vermeyebileceğidir. Başarı sıranıza göre tercih yaparken bu hususu da göz önüne almanızı öneririz. Sınav ile ilgili tercihlerinizi yapmadan önce bursa.emo.org.tr web adresimizden hazırladığımız tercih kılavuzunu inceleyebilir" şeklinde konuştu.

Elektrik Mühendisleri Odası, sınava giren öğrencileri tercih konusunda yönlendiriyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Elektrik Mühendisleri Odası, Bursa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 09:20

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Elektrik Mühendisleri Odası, sınava giren öğrencileri tercih konusunda yönlendiriyor - Son Dakika
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