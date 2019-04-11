Elektrik Mühendislerinden "Konya Şube Olma" Talebi

Elektrik Mühendisleri Odası Konya Temsilciliğinde birçok üye, temsilciliğin "Konya Şubesi" olması için imza topladı.

Elektrik Mühendisleri Odası Konya Temsilciliğinde birçok üye, temsilciliğin "Konya Şubesi" olması için imza topladı.



Grup adına açıklama yapan Özkan Keskin, Konyalı elektrik mühendislerinin Ankara şubeye bağlı bir temsilcilik olarak faaliyet gösterdiğini söyledi.



Gerek yıllık bütçesi gerekse de 1200'ü aşkın kayıtlı üyesi ile Konya'nın bağımsız şube olması gerektiğini savunan Keskin, şunları kaydetti:



"Şu ana kadar 500'ü aşkın meslektaşımızın imza desteğini şube olma yolunda aldık. Bağımsız şube yapılmayarak, demokratik seçme ve seçilme hakkımız bulunmamaktadır. Maalesef 1200 üye atama usulü ile yönetiliyor. Toplanan temsilcilik gelirlerimiz merkeze gitmektedir. Bütçe kullanabilme özgürlüğümüz bulunmamaktadır."



Keskin, Ankara şubenin ve genel merkezin, Konya'yı temsilcilik nezdinde tutmasından dolayı Konya'daki elektrik mühendislerinin rahatsızlık duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Mühendis arkadaşların birçoğu bu yüzden üyelikten istifa etti. Konya'nın hakettiği düzeyde şube olarak temsil edilebilmesi için toplu imzalı dilekçe ile bağlı bulunduğumuz Konya temsilciliğine başvurduk. Umarız Ankara şube ve genel merkez siyasi ve maddi düşüncelerden uzak, demokratik bir meslek odası gibi davranır ve Konya'nın şube olması talebini onaylar."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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