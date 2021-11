Son dakika: Yemek tavasını, fırın kapalı olunca enerji panosuna bıraktı, pano bomba gibi patladı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir vatandaşın, içerisine yemek tavası koyduğu enerji panosu, bomba gibi patladı. Şahıs, patlamayla birlikte kaçarak canını kurtarırken, tavanın alt kısmı delik deşik oldu. Patlama anı an be an güvenlik kamerasına yansıdı.

Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Çiçek Sokakta bulunan enerji panosunun patlama anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, bir vatandaşın kapağı açık vaziyetteki panonun içerisine elinde bulunan bir malzemeyi koyduğu, kapağını kapattığı anda panonun bomba gibi patladığı, koyan vatandaşın koşarak uzaklaştığı görüldü. Patlama sırasında kaçan ve canını zor kurtaran Ahmet Acar'ın, memleketi Adıyaman- Besni'den çalışmak için Manavgat'a geldiği, bir süre çalıştıktan sonra işsiz kaldığı, harabe şeklindeki binada kalırken, çevredeki esnafların da kendisine yemek verdiği bildirildi.

"O yemeği yerken biz iş yerini kapattık"

Çiçek Sokakta pide fırını bulunan Hüseyin Kaya, Ahmet Acar'ın saf bir genç olduğunu belirterek, "Bu arkadaşımız iş bulmak amacıyla gelmiş. Kısa bir süre bazı işlerde çalıştı. Saf, temiz bir arkadaş. İşsiz kalınca bir süre karşıdaki merdiven altında açıkta yatıp kalktı. Şu sıralar karşıdaki virane binada kalıyor. Biz de kendisine kendi yemeğimizden veriyoruz. Olay günü tavada yemek verdik. O yemeğini yerken biz iş yerini kapattık. İş yerinin kapalı olduğunu görünce yemek tavasını birilerinin almaması için kapağı açık olan elektrik panosunun içerisine koymuş. Kapağını kapatınca da patlama olmuş. Allah'tan hayatını kaybetmemiş. Elinde yanık var. Tava da delik deşik olmuş" dedi.

"Birden patladı"

Yemek yedikten sonra fırını kapalı gördüğünü belirten Ahmet Acar, "Fırın kapalı olduğu için tavayı birileri almasın diye panonun içerisine saklamak istedim. Kapağı kapattığım anda birden patladı. Ben de kaçıp canımı kurtardım. Elim yandı. Allah kimseye böyle bir olay yaşatmasın" diye konuştu. - ANTALYA