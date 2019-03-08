Son Dakika Haberleri: Elektrik Panosu Yandı: İtfaiye 16 Kişiyi Tahliye Etti

Elektrik Panosu Yandı: İtfaiye 16 Kişiyi Tahliye Etti

6 dakika önce

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - GÜNGÖREN'de 5 katlı bir binanın girişinde bulunan elektrik panosunda yangın çıktı.

Elektrik Panosu Yandı: İtfaiye 16 Kişiyi Tahliye Etti, System.String[]
Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - GÜNGÖREN'de 5 katlı bir binanın girişinde bulunan elektrik panosunda yangın çıktı. Aralarında 6 aylık bir bebek dahil çocuk ve kadınların da olduğu 16 kişiyi itfaiye tahliye etti. İtfaiye ekipleri, hem sokakların darlığı hem de araçların hatalı park etmesi nedeniyle yangına güçlükle müdahale etti.

Güneştepe Mahallesi Buket Sokak'taki 5 katlı bir binanın girişinde bulunan elektrik panosunda gece saat 01.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bina sakinleri oturdukları apartmanın girişinden dumanların yükseldiğini görünce bir süre panik yaşadı. Mahalle sakinlerinin durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hem sokakların darlığı hem de araçların hatalı park etmesi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahale ederken, olay yerinde çok sayıda ambulans hazır bekletildi. Polis ekipleri de sokakta güvenlik önlemi aldı. İtfaiye erleri, bina yanan elektrik panosunu söndürürken, üst katlarda bulunan ve panik yaşayan 16 kişiyi tahliye etti. Tahliye edilenler arasında 6 aylık bir bebek ve çocuklar ile kadınların da bulunduğu öğrenildi. Tahliye edilenler, olay yerinde bulunan ambulanslarda ayakta tedavi edildi. Bu sırada itfaiye erleri de yangını tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle bina girişinde hasar meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:55 Kaynak: DHA

DHA, İtfaiye, Güncel
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