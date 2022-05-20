Elektrik panosuna çarpan otomobildeki çocuk yaralandı - Son Dakika
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Elektrik panosuna çarpan otomobildeki çocuk yaralandı

20.05.2022 20:23
Elektrik panosuna çarpan otomobildeki çocuk yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin elektrik panosuna çarpması sonucu 1 çocuk yaralandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin elektrik panosuna çarpması sonucu 1 çocuk yaralandı.

Kaza, Safranbolu- Bartın karayolu Aşağıçiftlik köyü yol ayrımında meydana geldi. Ramazan K. idaresindeki 74 BK 016 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle elektrik panosuna çarptı. Kazada otomobilde bulunan Zeynep Özden (12) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Elektrik panosuna çarpan otomobildeki çocuk yaralandı
Elektrik panosuna çarpan otomobildeki çocuk yaralandı
Elektrik panosuna çarpan otomobildeki çocuk yaralandı
Elektrik panosuna çarpan otomobildeki çocuk yaralandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Safranbolu, Otomobil, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elektrik panosuna çarpan otomobildeki çocuk yaralandı - Son Dakika


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